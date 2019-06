Séoul, 21 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue en visite en République de Corée et le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon, ont convenu le 21 juin de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2020, contre 65 milliards de dollars en 2018, parallèlement à la réduction du déficit commercial du Vietnam.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (gauche) et le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon. Photo : VNA

Lors d'une entrevue à Séoul, les deux hommes ont promis de continuer à renforcer les relations bilatérales dans un proche avenir en facilitant les visites de haut niveau, en établissant des partenariats dans des domaines prometteurs, en développant les échanges entre les deux peuples et en coopérant étroitement sur des questions régionales et mondiales.

Le vice-Premier ministre vietnamien a demandé à la partie de la République de Corée d'envisager activement des mesures spécifiques visant à réduire le déficit commercial du Vietnam, à faciliter l'entrée des produits agricoles et aquatiques vietnamiens en République de Corée, à améliorer la compétitivité des produits vietnamiens et à les intégrer dans la chaîne de valeur mondiale du pays et à étendre la coopération dans les domaines du travail et du tourisme.

Il a informé son invité que le gouvernement vietnamien avait approuvé l'ouverture du consulat général de la République de Corée dans la ville centrale de Da Nang et qu'il souhaitait que le gouvernement sud-coréen continue à aider la communauté vietnamienne en République de Corée.

Remerciant la République de Corée d’avoir soutenu pour le Vietnam au Conseil de sécurité des Nations Unies, le vice-Premier ministre a exhorté le pays à s'associer au Vietnam afin de l'aider à s'acquitter de sa tâche, tant dans le rôle du mandat 2020-2021 que dans les fonctions suivantes: Président de l'ASEAN en 2020.

Le Vietnam soutient constamment la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et souhaite que la République de Corée soutienne la position de l'ASEAN et son rôle central dans la région, a-t-il déclaré.

Lee Nak-yeon, pour sa part, s’est engagé à examiner la suggestion du Vietnam concernant l’exportation de produits agricoles vers la République de Corée ainsi que des prêts préférentiels.

Il a affirmé l'attention sur la communauté vietnamienne qui y vivait et a promis d'atténuer les risques encourus par les épouses vietnamiennes.

Souhaitant que le premier dialogue économique au niveau des vice-Premiers ministres soit un succès, il a promis que le gouvernement sud-coréen dirigerait les activités pour concrétiser les engagements pris lors de la réunion.

Lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Moon Hee-sang, Vuong Dinh Hue a demandé à Moon Hee-sang et à l’Assemblée nationale de République de Corée d’examiner des moyens spécifiques de réduire le déficit commercial du Vietnam et d’encourager les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements au Vietnam.

Moon Hee-sang a déclaré que les partis politiques de la République de Corée attachent une grande importance au renforcement de la coopération avec le Vietnam, pays clé et stratégique dans la nouvelle politique vers le Sud du gouvernement sud-coréen.

L’Assemblée nationale veut élargir ses liens avec la partie vietnamienne et soutient les politiques de développement des relations bilatérales, a-t-il déclaré.- VNA