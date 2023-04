Vue générale de la conférence. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le consulat général de République de Corée à Da Nang (Centre) a organisé mardi 25 avril la conférence sur la 4e révolution industrielle et la coopération Vietnam – République de Corée pour renforcer la coopération dans les nouvelles industries à l'avenir.



Les experts et les délégués ont discuté de nombreuses questions liées à la 4e révolution industrielle telles que : l'état actuel de la 4e révolution industrielle au Vietnam et les perspectives de coopération Vietnam – République de Corée ; la transformation de l'agriculture et la 4e révolution industrielle ; le système de ferme intelligente et l'univers virtuel changent l'avenir de l'agriculture en Asie ; l’usine intelligente Samsung - Un bon exemple de la coopération Vietnam – République de Corée dans la 4e révolution industrielle...

Le consul général de République de Corée à Da Nang, Kang Boo Sung, a déclaré que cette activité avait pour but de partager la vision de coopération entre les deux pays dans les activités de liaison de l'industrie avec les nouvelles technologies.



Il a souligné que le Vietnam et la République de Corée sont devenus ces 30 dernières années les partenaires les plus importants dans la plupart des domaines, estimant que grâce à une coopération active dans les technologies, les nouvelles technologies et l'industrie, les deux pays atteindraient la prospérité à l'avenir.



Un représentant du ministère des Sciences et des Technologie a déclaré qu’au Vietnam, la 4e révolution industrielle a obtenu certains résultats : base de données nationales perfectionnée pour créer les bases d'un gouvernement numérique ; grand centre de données formé ; portail national de services intégrant 3.552 services publics en ligne, apportant de nombreuses commodités aux particuliers et aux entreprises ; contribution de l'économie numérique au PIB en hausse...



Cependant, le Vietnam n'a toujours pas de base pour une recherche et une formation intensives en intelligence artificielle dans la région et dans le monde. Il n'a pas non plus de centre national de recherche sur l'intelligence artificielle, ses systèmes de données ouverts sont limités… -VNA

Nguyễn Thanh Bình source