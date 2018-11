Photo : VNA

Séoul (VNA) - L’Institut de médecine orientale de la République de Corée (en anglais: Korean Institute of Oriental Medicine - KIOM) a annoncé le 29 novembre avoir ouvert un centre de recherche sur la médecine traditionnelle à Hanoi, spécialisé dans l’étude des signes cliniques et des ressources en médecine orientale.

Situé à l'Hôpital national de médecine traditionnelle du Vietnam, le centre de recherche sur la médecine traditionnelle R. de Corée-Vietnam appliquera les technologies permettant de définir les gènes des ressources de médecine orientale appartenant à l'institut coréen pour mettre en place un système de gestion de la médecine traditionnelle au Vietnam.

Il mènera des recherches cliniques et comparera les méthodes de prévention et de traitement des maladies en utilisant la médecine traditionnelle des deux pays pour appliquer les meilleures méthodes dans le traitement des maladies chroniques et des personnes âgées.

Au cours des dernières années, l’institut de médecine orientale de la République de Corée a collaboré avec l’hôpital vietnamien à la réalisation des études conjointes dans le domaine physique.

Kim Jong-yeol, responsable de l'institut, a déclaré que les deux parties collaboreraient à la recherche fondamentale et à l'application de l'expérience clinique de l'institut au traitement, contribuant ainsi au développement de la médecine traditionnelle dans les deux pays. -VNA