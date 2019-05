Hanoï, 24 mai (VNA) - Les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la Norvège ont récemment connu de bonnes performances, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh. Photo : VNA

La Norvège est l’un des partenaires économiques et commerciaux du Vietnam en Europe du Nord, a-t-il souligné lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc en Norvège du 24 au 26 mai.



Le commerce bilatéral a dépassé 400 millions de dollars en 2018, ce qui représente une augmentation de 13,67% en glissement annuel, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam exportait principalement des vêtements, textiles, des chaussures, des noix de cajou, ainsi que du bois et des produits en bois tout en important des produits aquatiques, machines, équipements et autres pièces détachées de la Norvège.



Selon le Département des Statistiques de Norvège, le Vietnam, les Philippines et la Chine sont les trois pays asiatiques qui ont maintenu une croissance stable de leurs exportations dans le pays de l'Europe du Nord.



Au cours des quatre premiers mois de 2019, le commerce entre le Vietnam et la Norvège a dépassé 150 millions de dollars, en hausse de 14,4% sur un an.



En avril 2019, la Norvège comptait 42 projets d'investissement direct au Vietnam, dont le capital social s'élevait à près de 164 millions de dollars, se classant au 41e rang des 131 pays et territoires investissant au Vietnam.



Le ministre Trân Tuân Anh a suggéré d'encourager les entreprises norvégiennes à s'associer à des entreprises vietnamiennes dans les domaines du transport maritime, de la construction navale, de l'aquaculture, des énergies renouvelables et du tourisme.



À l'heure actuelle, les entreprises norvégiennes sont particulièrement intéressées par la coopération dans le développement de l'aquaculture et la transformation des produits aquatiques au Vietnam, a-t-il déclaré.



Ils s'intéressent également aux projets de production d'énergie renouvelable, de pétrole et de gaz, a-t-il ajouté.



Pour stimuler les exportations de marchandises vers la Norvège, le ministre a conseillé aux entreprises locales d'améliorer la qualité de leurs produits et d'étudier le marché afin de lever les obstacles commerciaux et techniques, ainsi que de respecter les exigences strictes en matière d’origine des produits, de responsabilité sociale, de protection de l'environnement et d’éthique de commerce.



Il a également suggéré de multiplier les rencontres avec les distributeurs et les supermarchés à grande échelle pour établir des partenariats à long terme et promouvoir l'exportation de produits vietnamiens. -VNA