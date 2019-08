L’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam et la Malaisie possèdent une grande marge de manœuvre pour approfondir et élargir leur coopération, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Le Quy Quynh, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information avant la prochaine visite au Vietnam du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad.

L’ambassadeur a passé en revue les jalons importants des liens des deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 46 ans, soulignant que l’établissement du partenariat stratégique en 2015 avait contribué à l’intensification de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le Quy Quynh s’est déclaré réjoui du développement des échanges commerciaux bilatéraux qui avaient atteint 11,5 milliards de dollars en 2018 et devrait s’élever à 15 milliards au moins d’ici 2020. L’année dernière, la Malaisie était le 6e partenaire commercial et le 8e investisseur étranger au Vietnam avec près de 600 projet cumulant près de 13 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Le gouvernement vietnamien crée toujours des conditions favorables à la participation des entreprises malaisiennes au développement de plusieurs secteurs tels que les infrastructures de haute qualité, l’énergie, la haute technologie…, a ajouté le diplomate vietnamien.

Il a ensuite tenu en haute estime la collaboration efficace entre le Vietnam et la Malaisie au sein des forums internationaux et régionaux dont l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM, l’ONU, ainsi que le soutien accordé par la Malaisie à la candidature vietnamienne au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021

Concernant les questions liées à la Mer Orientale, les deux pays ont collaboré étroitement avec les autres pays membres de l’ASEAN pour maintenir leur solidarité et leur voix commune, garantissant la paix, la sécurité, la stabilité dans cette région et promouvant la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’établissement d’un Code de conduite (COC) effectif et contraignant en Mer Orientale.

Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc et de son épouse, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad et son épouse effectueront les 27 et 28 août une visite officielle au Vietnam.

Le Vietnam tient toujours en haute estime et souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Malaisie, a déclaré l’ambassadeur Le Quy Quynh, ajoutant que les deux pays poursuivaient plusieurs mécanismes de coopération pour maintenir leur dialogue, régler les désaccords et accélérer la mise en œuvre du Programme d’action visant à promouvoir leur partenariat stratégique durant la période 2017-2019.

La prochaine visite du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad permettra aux dirigeants des deux pays de passer en revue les résultats de la coopération bilatérale obtenus ces 46 dernières années et de définir des orientations futures, a-t-il estimé.

Il s’agira aussi d’une occasion pour discuter des mesures visant à concrétiser les accords déjà conclus par des dirigeants des deux pays et créer un cadre stable et favorable au développement des relations bilatérales, a-t-il ajouté. -VNA