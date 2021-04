Hanoï, 8 avril (VNA) - Les ministères de la Défense du Vietnam et de Malaisie devraient envisager de mettre en place des mécanismes de dialogue appropriés, y compris un dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres et un groupe de travail conjoint sur la coopération dans la défense, créant ainsi une base pour des activités de collaboration pratique, ont suggéré des officiers.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Lors de leur réunion à Hanoi le 7 avril, le vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien et l'attaché de défense malais nouvellement nommé au Vietnam, le colonel Ahmad Jais bin Tasliman, ont noté qu'en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, les deux parties n'étaient pas en mesure de mettre en œuvre de nombreuses activités de coopération militaire et de la défense en 2020.



Ils ont convenu qu'une fois la pandémie maîtrisée, les deux pays mèneront des activités de coopération dans les domaines de la formation du personnel, de la force aérienne, de la marine et de la garde côtière, tout en complétant et en signant un nouveau protocole d'accord sur la coopération bilatérale en matière de défense.



Hoang Xuan Chien s'est réjoui de la coopération fructueuse entre les armées du Vietnam et de Malaisie au fil des ans, en particulier dans les domaines de la formation du personnel et de la marine, et dans les forums multilatéraux ainsi que dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN.



Pour sa part, Ahmad Jais bin Tasliman a promis qu'à son nouveau poste, il travaillera dur pour promouvoir la coopération en matière de défense entre les deux pays.-VNA