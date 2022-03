Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Venezuela et à la Grenade, en collaboration avec la Grenada Investment Development Corporation (GIDC), a récemment organisé un séminaire en présentiel et en ligne pour promouvoir la coopération en matière d’investissement entre les deux pays.

L'ambassadeur Lê Viêt Duyên présentant ses lettres de créance à la gouverneure générale de la Grenade, Cecile La Grenade. Photo diffusée par la VNA

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président de GIDC, Royston Cumberbatch, a informé les participants des domaines d’investissement que le gouvernement grenadien souhaite promouvoir ainsi que de ses politiques visant à attirer les investisseurs étrangers.

Selon le responsable, la Grenade a de nombreuses conditions que les investisseurs peuvent exploiter, non seulement dans le tourisme mais aussi dans d’autres domaines potentiels tels que l’agriculture, les télécommunications, l’énergie et l’éducation.

Outre les politiques préférentielles, les investisseurs étrangers peuvent également profiter de l’avantage de l’exonération fiscale lorsqu’ils accèdent aux marchés américain et européen, a-t-il ajouté.

Royston Cumberbatch a exprimé son espoir que des investisseurs vietnamiens plus expérimentés viennent à la Grenade pour rechercher des opportunités d’investissement dans un proche avenir.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela et à la Grenade, Lê Viêt Duyên, a déclaré que le Vietnam avait beaucoup d’expériences dans le domaine de l’agriculture et qu’il était actuellement le premier exportateur mondial de nombreux produits agricoles tels que le riz, le café, le poivre et les noix de cajou.

Les entreprises grenadiennes peuvent trouver des fournisseurs d’aliments, de denrées alimentaires et de produits agricoles de qualité en provenance du Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam a aussi de nombreux domaines à croissance rapide et avantageux tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’électricité, l’électronique et les voitures électriques.

Dans le cadre de sa visite officielle à la Grenade, le diplomate vietnamien a rencontré le ministre de l’Agriculture, des Terres et des Forêts Peter David, qui a fait part de son souhait de coopérer avec le Vietnam dans l’aquaculture et la fabrication de machines agricoles. – VNA