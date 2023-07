Le vice-ministre vietnamien des Finances, Vo Thanh Hung (droite) et le ministre délégué chargé de l'Industrie, Rolland Lescure. Photo: VNA



Paris (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Finances, Vo Thanh Hung, a exprimé l'espoir de tirer des enseignements de l'expérience de la France en matière de faire le bilan du budget de l'Etat et d’élaborer des rapports financiers.

Lors d'une réunion avec le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'Industrie, Rolland Lescure, le 10 juillet à Paris, le vice-ministre Vo Thanh Hung a souligné que la France était actuellement le plus grand fournisseur européen de l'aide publique au développement (APD) du Vietnam et que le pays indochinois se classe au deuxième rang des bénéficiaires de ce fonds français.

Il a souhaité que le ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique travaillerait avec le ministère vietnamien des Finances pour organiser avec succès les activités d'assistance technique pour 2023-2024.

Il a exhorté la partie française à soutenir le Vietnam afin de renforcer ses capacités et d'améliorer progressivement la gestion des finances publiques au niveau international.

Pour sa part, le ministre délégué Rolland Lescure a salué le développement continu des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, affirmant que la visite de travail de la délégation vietnamienne contribuerait à renforcer davantage ces liens solides.

Le vice-ministre Vo Thanh Hung au siège d'Expertise France de l'Agence française de développement. Photo: VNA



Le même jour, le vice-ministre Vo Thanh Hung a visité le siège d'Expertise France de l'Agence française de développement (AFD) et a signé un accord de coopération avec le directeur de l'AFD, Philippe Orliange, pour renforcer les capacités d'élaboration de politiques financières vertes.

Plus précisément, les deux parties travailleront à améliorer la qualité de l'analyse et de l'évaluation de la politique fiscale verte, de l'émission d'obligations vertes d'État sur le marché financier, ainsi que la recherche, la gestion et l'utilisation des revenus du marché du carbone. -VNA