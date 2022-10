Pékin (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping ont supervisé, à l’issue de leur entretien, lundi 31 octobre à Pékin, la signature de 13 documents de coopération entre les deux Partis et les deux pays.

Les documents de coopération comprennent:- Accord de coopération entre la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV et le Département des relations extérieures du Comité central du PCC.- Protocole d’accord entre la Commission des affaires intérieures du PCV et la Commission politique et juridique Comité central du PCC- Protocole d’accord de coopération d’amitié pour la période 2022-2027 entre l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger.- Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère chinois de la Justice.- Protocole d’accord entre la capitale vietnamienne Hanoi et la capitale chinoise Pékin.- Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère chinois du Commerce sur le renforcement de la coopération pour assurer la chaîne d’approvisionnement entre le Vietnam et la Chine.- Protocole d’accord entre le Département général des douanes, relevant du ministère vietnamien des Finances et l’Administration générale des douanes de Chine sur la construction de domaines prioritaires de coopération.- Protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’écologie et de l’environnement entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement et le ministère chinois de l’Ecologie et de l’Environnement.- Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’Administration générale des douanes de Chine sur la sécurité alimentaire dans le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine.- Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’administration de la province chinoise du Yunnan sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie et du commerce.- Plan de coopération culturelle et touristique entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère chinois de la Culture et du Tourisme pour la période 2023-2027.- Protocole d’accord sur le renforcement des échanges et de la coopération dans le domaine des actifs et des entreprises publiques entre le Comité de gestion des fonds étatiques dans les entreprises du Vietnam et le Comité de gestion des actifs de l’État chinois.- Protocole d’accord sur les exigences phytosanitaires applicables aux bananes fraîches exportées du Vietnam vers la Chine entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des douanes de Chine. – VNA