Lors de la conférence. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé vendredi 8 mars un forum sur la promotion du commerce des produits agricoles et aquacoles entre le Vietnam et la Chine (Guangxi).

Selon Nguyen Hoai Nam, secrétaire général adjoint de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Guangxi est la troisième localité de Chine en termes d'importation de produits aquacoles vietnamiens, après Guangdong et Zhanjiang. Plus précisément, Le Vietnam est la première source de produits aquacoles du Guangxi, représentant 69% du volume et 75% de la valeur des importations de cette localité chinoise.

Avec ces potentiels et avantages, Nguyen Hoai Nam a suggéré que le Vietnam devrait renforcer la promotion commerciale et les échanges entre les entreprises et les localités chinoises.

Photo: VNA Le Vietnam devrait également accélérer l'approbation des dossiers des entreprises s'enregistrant pour exporter des produits aquacoles vers la Chine. En particulier, les agences compétentes devraient mettre à jour et fournir des informations sur les besoins et les réglementations du marché et des localités chinoises pour les entreprises vietnamiennes.

Mme Tran Thi Bich Ngoc, cheffe du conseil de gestion de la la porte frontalière internationale de Mong Cai dans la province de Quang Ninh, a déclaré que pour promouvoir l'exportation des produits agricoles et aquacoles vietnamiens vers le marché chinois, les entreprises devraient renforcer le commerce électronique pour améliorer la promotion du produit, améliorer la qualité de leurs marchandises, changer des modes de production vers la sécurité et répondant aux exigences de Chine.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, a demandé aux dirigeants de la province de Quang Ninh et aux agences chinoises concernées de se coordonner pour organiser au plus tôt possible un forum de promotion du commerce direct à Dongxing, en Chine. Ce forum permettra aux entreprises des deux pays de se connecter directement, de construire des chaînes d'approvisionnement, d'import-export des produits agricoles.