Hai Phong, 14 avril (VNA) - Les garde-côtes du Vietnam et de la Chine ont mené du 11 au 13 avril une patrouille commune dans la zone adjacente à la ligne de démarcation des deux pays dans le golfe du Bac Bô.

Lors de l'entretien direct entre les deux forces de garde-côtes du Vietnam et de la Chine. Photo : VNA

Il s'agit de la première patrouille commune dans ces eaux cette année et de la sixième depuis l'expiration de l'accord Vietnam-Chine sur la coopération en matière de pêche dans le golfe du Bac Bô le 30 juin 2020.



Chaque partie a envoyé deux navires pour se joindre à la patrouille, qui a couvert les eaux le long de 13 points sur la ligne de délimitation avec une distance totale de 255,5 milles marins du point à 48 km au nord-est de l'île de Côn Co au point à 14 milles au sud-est de l'île de Trân.



Au cours de la patrouille, les deux parties ont mené des entretiens directs, la surveillance des navires de pêche des deux pays opérant dans les eaux adjacentes à la ligne de de démarcation et des activités de sensibilisation au respect de la loi.

Photo : VNA



A cette occasion, la force des garde-côtes vietnamiens a mis en place un groupe de travail pour inspecter la conformité des navires de pêche vietnamiens aux réglementations relatives à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).



La force a également organisé une cérémonie pour rendre hommage aux soldats tombés au combat et aux personnes décédées dans le golfe du Bac Bô.

Le général de brigade Lê Quang Dao, commandant des garde-côtes vietnamiens, qui a dirigé la partie vietnamienne dans la patrouille commune, a déclaré que l'activité était un succès à tous égards, contribuant au développement des liens entre les deux pays en général et les deux forces de garde-côtes en particulier. - VNA