Hanoi (VNA) - Au nom du gouvernement vietnamien, le ministre de la Santé Nguyên Thanh Long a envoyé un discours enregistré en vidéo au peuple chinois à l’occasion du 72e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine (18 janvier 1950 – 2022).

Un train circule sur la ligne de métro Cat Linh-Hà Dông à Hanoi dont les travaux ont été financés par l’APD chinoise. Photo : VNA

Dans son discours envoyé via l’ambassade de Chine au Vietnam, il a affirmé que les relations d’amitié et de voisinage entre les deux pays, cultivées par les présidents Hô Chi Minh et Mao Zedong ainsi que par des générations de dirigeants vietnamiens et chinois, sont devenus un bien précieux des deux Partis, des deux États et des deux peuples.

Le développement des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays est une priorité absolue dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du Vietnam, a souligné le ministre, indiquant que les relations bilatérales se sont développées de manière stable et fructueuse l’année dernière.

Exprimant sa conviction dans l’essor des liens dans les temps à venir, il a recommandé que les agences vietnamiennes et chinoises à tous les niveaux renforcent la conception commune des dirigeants des deux pays sur la consolidation de la confiance et de la compréhension mutuelles et la promotion de l’efficacité de la coopération bilatérale, en particulier dans l’économie, le commerce et la prévention des épidémies.

Il est également nécessaire de s’attaquer rapidement aux problèmes qui se posent dans les travaux conjoints ainsi que de créer des conditions favorables pour faciliter les déplacements et les transactions dans les deux sens afin de renforcer les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale vers la durabilité et des résultats substantiels, a-t-il estimé.

A cette occasion, le ministre Nguyên Thanh Long a adressé ses vœux de Nouvel An et de Nouvel An lunaire aux peuples des deux nations.

Pendant ce temps, dans son discours enregistré en vidéo pour marquer cet événement, l’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a salué les résultats des relations au cours des 72 dernières années.

Le diplomate chinois a déclaré que le Parti et l’État chinois attachaient une grande importance au développement d’une telle amitié de bon voisinage et d’une coopération intégrale avec le Vietnam.

Il a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec le Vietnam pour renforcer la confiance politique, approfondir une collaboration substantielle dans tous les domaines et renforcer les échanges et la compréhension mutuelle, ouvrant une nouvelle période dans les relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples. – VNA