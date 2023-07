Lors de la rencontre. Photo : VNA



Bruxelles (VNA) - Une délégation vietnamienne du ministère des Finances conduite par son ministre Ho Duc Phoc a effectué une visite de travail en Belgique du 1er au 4 juillet en vue de booster la coopération vietnamo-belge en matière de finance verteLors de la rencontre avec le vice-Premier ministre belge et ministre des Finances, Vincent Van Peterghem, le 4 juillet, le ministre Ho Duc Phoc a informé son interlocuteur belge des résultats de travail et des échanges de la délégation du ministère vietnamien des Finances avec un certain nombre de sociétés et d'entreprises belges. Le ministère des Finances du Vietnam s'efforcera de promouvoir et de soutenir les plans d'investissement des entreprises belges au Vietnam, s’est-il engagé.

Il a suggéré que le gouvernement belge envisage d'ajuster les projets financés par l'APD conformément aux lois vietnamiennes, de réduire les frais, d'étendre les conditions de prêt et d'augmenter le montant des prêts au Vietnam.

À propos de l'impôt minimum global, le ministre vietnamien a déclaré que le Vietnam soutenait et étudiait activement la taxe pour une application rapide. Par conséquent, il a souhaité que le ministère belge des Finances et les autorités fiscales partagent leur expérience avec le Vietnam dans le processus.

De son côté, le vice-Premier ministre belge et ministre des Finances Vincent Van Peterghem a souligné que les contributions d'aide étrangère de la Belgique montraient du succès et que les projets continuaient d'être très efficaces. Concernant les prêts et subventions d'APD au Vietnam, le gouvernement belge apporte des changements de politique pour continuer le soutien, a-t-il dit, espérant que les propositions du Vietnam seront bientôt résolues.

La Belgique est prête à partager son expérience et à offrir une assistance au Vietnam dans les domaines de la finance verte, du développement durable et de l'impôt minimum mondial, a-t-il déclaré.



Les deux ministres ont souhaité que dans un avenir proche, les deux parties s'efforcent de renforcer le mécanisme de coopération bilatérale entre les deux ministères.



Auparavant, le ministre Ho Duc Phoc et sa suite ont travaillé avec M. Jean-Paul Servais, président de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et également président de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).



Le Vietnam souhaite bénéficier le soutien de la FSMA et du président de l'OICV pour épauler le développement du marché boursier vietnamien, a proposé le ministre Ho Duc Phoc lors de la rencontre. Le responsable vietnamien a également exprimé le souhait que le Vietnam accueille prochainement la conférence annuelle de l'OICV.



Pour sa part, M. Jean-Paul Servais a souligné que la partie belge soutienne le Vietnam à une conférence de l'OICV prochainement.



Dans le cadre de son séjour en Belgique, le ministre Ho Duc Phoc et sa suite ont visité la Bourse de Bruxelles, travaillé avec François Mitchell - Directeur général et dirigeants du groupe John Cockerill qui investit dans le domaine des technologies énergétiques au Vietnam. -VNA