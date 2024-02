Photo : VNA

Près de 130 invités, représentants d'agences, d'universités, d'entreprises et d'organisations sociales belges, y ont assisté.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien en Belgique, Nguyen Van Thao, a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans six domaines clés, à savoir la logistique portuaire, l'agriculture moderne, l'énergie verte, la médecine, la formation des ressources humaines et les relations entre les deux peuples.



Le Vietnam et la Belgique peuvent également coopérer dans le développement de projets d'énergies solaire, éolienne et hydroélectrique, tout en partageant leurs expériences et leurs technologies, a-t-il ajouté.



En 2022, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Belgique a augmenté de près de 60 %, en partie grâce aux exportations belges de vaccins et de produits médicaux. Cela montre le grand potentiel de coopération, non seulement entre les deux pays, mais aussi entre la Belgique et l'ASEAN grâce à la position géo-économique du Vietnam en tant que porte d'entrée de la région, en particulier dans le contexte où la demande de produits et services médicaux de haute qualité augmente au Vietnam et dans la région.



Concernant la formation des ressources humaines, l'ambassadeur a noté que les deux pays peuvent promouvoir la coopération dans les secteurs où le Vietnam a une forte demande, tels que la technique, les technologies de l'information et la gestion.



Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge et président de l'Alliance belgo-vietnamienne, a souligné que les relations entre le Vietnam et la Belgique étaient particulières et reposaient sur les bases du respect, de la confiance et des intérêts mutuels.



Il a souligné les réalisations significatives dans l'expansion et le renforcement de ces relations, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Les échanges de visites des délégations de haut rang au cours de l'année dernier sont une preuve évidente du développement constant de la coopération, a-t-il déclaré.



Selon lui, le Vietnam et la Belgique présentent de nombreuses similitudes et le potentiel de coopération dans des domaines tels que les ports maritimes, l'agriculture, les énergies vertes, la santé, la formation des ressources humaines et les échanges entre les peuples leur créera de nombreuses nouvelles opportunités.



Andries Gryffroy a également souligné l'importance de promouvoir la coopération entre les organisations et entreprises, et a encouragé les échanges d'informations, d'expériences et de technologies pour renforcer l'efficacité de la coopération.



Il a affirmé qu'il continuerait à soutenir et à promouvoir les relations de coopération.



L'événement "Meet Vietnam" a également été l'occasion de présenter et de promouvoir des produits agricoles vietnamiens sur le marché belge. – VNA