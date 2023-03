Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Belgique chargé du Grand-Duché de Luxembourg, également chef de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyên Van Thao, a salué les réalisations de la coopération Vietnam-Belgique en un demi-siècle, exhortant à saisir les opportunités pour valoriser les potentiels de coopération bilatérale.

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique chargé du Grand-Duché de Luxembourg, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Nguyên Van Thao. Photo: VNA



Au cours des 50 dernières années, d’excellents résultats ont été obtenus, de la politique et de la diplomatie aux relations économiques et culturelles et aux échanges entre les peuples, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales.

Jetant un regard rétrospectif sur les 50 dernières années, nous avons tout à fait le droit d’être fiers des réalisations que nous avons accomplies dans les relations entre le Vietnam et la Belgique, a-t-il souligné.

Les relations bilatérales se nourrissent des visites de haut niveau régulières. Dernièrement, le Premier ministre vietnamien a effectué une visite très réussie en Belgique et en UE. Cette année, de nombreuses délégations belges à tous les niveaux prévoient de se rendre au Vietnam, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam et la Belgique ont établi en 2018 un partenariat stratégique agricole. Après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), en 2022, le commerce vietnamo-belge a atteint plus de 6 milliards d’euros, en hausse de 60%, contre 3,9 milliards d’euros en 2021. Les deux pays coopèrent pour développer l’électricité à la biomasse, et produire du charbon actif.

Certaines localités de Belgique sont jumelées avec le Vietnam, à l’instar du jumelage entre Namur et Huê qui ont permis des échanges annuels sur la culture et les arts, la conservation du patriomoine culturel. En avril prochain, le maire de Namur conduira une délégation comprenant les échassiers au Festival de Huê. Les échanges annuels sur la culture et les arts, la conservation du patriomoine culturel.

En matière de formation, la Belgique est aussi un pays qui a pénétré tôt ce segment de marché vietnamien grâce au programme de master Vietnam-Belgique. Cette coopération favorise non seulement l’augmentation du nombre d’étudiants venant étudier en Belgique, mais aussi la coopération en matière de recherche.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, et la présidente de la Chambre des représentants de Belgique Eliane Tillieux, à Bruxelles, le 9 septembre 2021. Photo: VNA





La Belgique en tant que plaque tournante européenne et le Vietnam comme une porte d’entrée sur l’ASEAN, et tous membres de la Francophonie, se soutiennent toujours sur les questions régionales et internationales.

Les deux pays ont été élus au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2023-2024. Leur coopération dans les activités du Conseil des droits de l’homme contribuera au développement du travail des droits de l’homme dans le monde, ainsi qu’aux relations entre les deux pays.

Les 50 ans de relations sont un jalon important pour faire le bilan des réalisations que les deux pays ont accomplies ensemble, en même temps regarder vers l’avenir et définir des programmes de coopération pour porter les liens à une nouvelle hauteur, a indiqué l’ambassadeur Nguyên Van Thao.

Au Vietnam, une cinquantaine d’activités figurent au menu du cinquantenaire des relations diplomatiques Vietnam-Belgique, dont la première était la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Belgique en décembre 2022.

Du côté belge, non seulement le niveau du gouvernement fédéral, mais aussi certains vice-Premiers ministres et ministres, mais aussi des responsables de niveau régional visiteront le Vietnam cette année.

Outre les activités de promotion de la culture, du commerce, des investissements et du tourisme, de nombreuses activités d’échange culturel entre le Vietnam et la Belgique, y compris la Journée vietnamienne en Belgique et un festival gastronomique vietnamien et belge, sont également prévus. – VNA