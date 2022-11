Lors du séminaire. Photo: VNA

Tel Aviv (VNA) – L’Agence vietnamienne de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade du Vietnam en Israël et le Fédération des chambres de commerce israéliennes (FICC) ont organisé le 3 novembre à Tel Aviv un séminaire de promotion commerciale.

Cet événement qui a réuni plus de 90 délégués, s’est incrit dans le cadre du programme national de promotion du commerce en 2022, qui vise à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l’exportation et le transfert de technologie avec le marché israélien.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a hautement apprécié le pragmatisme et l’efficacité de ce programme, qui a offrit une plate-forme pour favoriser les échanges et la coopération entre les entreprises des deux parties.

L’ambassade du Vietnam s’engage à soutenir activement les entreprises des deux pays dans la coopération en matière de commerce et d’investissement afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le programme, contribuant au développement des relations bilatérales entre le Vietnam et Israël.

Selon le directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, Lê Hoàng Tài, Israël est actuellement le 5e plus grand partenaire commercial du Vietnam en Asie occidentale. Au cours des 9 premiers mois de 2022, les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à plus de 1,6 milliard de dollars.

Le conseiller commercial de l’Office du commerce du Vietnam en Israël, Lê Thai Hoa, a estimé que Israël est un marché à fort potentiel des produits vietnamiens, en particulier les produits transformés à haute valeur ajoutée, y compris des aliments transformés et des biens de consommation de toutes sortes.

Lors de l’événement, plus de 50 entreprises israéliennes opérant dans les domaines de l’importation, du commerce et de l’investissement ont rencontré, échangé et négocié directement avec des partenaires vietnamiens. –VNA