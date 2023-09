Des participants au colloque. Photo: VNA Hong Kong (VNA) - L'Institut de recherche sur le développement économique et commercial du Service des Sciences et des Technologies de Hanoï, en collaboration avec le Conseil de productivité de Hong Kong , a organisé le 15 septembre, un colloque de connectivité d'affaires Vietnam-Hong Kong 2023, offrant une opportunité à des entreprises des deux parties d'échanger des initiatives, informations sur leurs produits, les marchés et promouvoir les investissements.

L’évènement a réuni des représentants de dizaines d'entreprises vietnamiennes opérant dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de la production de meubles, des technologies de l'information, des industries auxiliaires ainsi que ceux d'environ 20 à 30 entreprises hongkongaises.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Quan, président de l'Institut de recherche sur le développement économique et commercial, a déclaré que les localités vietnamiennes et Hong Kong avait connu un grand potentiel économique et une croissance rapide. Le Vietnam est l’un des pays à la croissance la plus forte d’Asie du Sud-Est, tandis que Hong Kong est une plaque tournante internationale en matière financière, commerciale et logistique.

Produits vietnamiens présentés au colloque. Photo: VNA

Des entreprises vietnamiennes souhaitent partager des expériences, renforcer leurs liens avec les entreprises hongkongaises, établir de nouveaux liens et promouvoir le commerce et l'investissement.

Le Vietnam et Hong Kong disposent encore d'une large marge de coopération, a déclaré le consul général vietnamien à Hong Kong, Pham Binh Dam.

Hong Kong est actuellement le 10ème partenaire commercial et le 5ème investisseur étranger du Vietnam et le Vietnam est le 8ème partenaire commercial de Hong Kong et le deuxième au sein de l’ASEAN.

Pham Binh Dam a exhorté les entreprises vietnamiennes à mieux profiter le marché hongkongais pour nouer des liens avec des entreprises chinois et internationaux. -VNA

Vũ Bích Ngọc source