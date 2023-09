Des délégués participent au 8e Sommet de la Ceinture et de la Route tenu à Hong Kong, Chine. Photo : VNA

Hong Kong (VNA) - Le Vietnam accueille favorablement des investisseurs étrangers, notamment ceux de Hong Kong, y venant investir dans un esprit "d'harmonisation des intérêts et de partage des risques", a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung lors de sa participation au 8e Sommet de la Ceinture et de la Route qui s'est tenu le 13 septembre à Hong Kong.

Le ministre a souligné l'importance de la coopération Vietnam-Chine dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route pour renforcer la coopération et la connectivité régionale. Il a déclaré que son ministère et la Commission nationale du développement et de la réforme chinoise accéléraient les négociations sur le plan visant à relier les initiatives "Deux corridors, une ceinture" et "la Ceinture et la Route".

Il a également précisé les trois stratégies révolutionnaires du Vietnam concernant la réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. En outre, le pays promeut la transition numérique et la transition verte pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 et devenir une nation développée avec des revenus élevés d'ici 2045.

Le ministre a affirmé que Hong Kong jouait un rôle important dans la connexion du Vietnam avec la région et de nombreuses puissances telles que l'Union européenne (UE) et les États-Unis, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation, de la finance, du commerce et de la logistique.

Lors de sa rencontre avec le directeur général de la Région administrative spéciale de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, le ministre Nguyen Chi Dung a exprimé son espoir que le Vietnam et Hong Kong travailleraient ensemble pour développer des centres financiers, tout en promouvant les activités d'innovation, des sciences et technologies et de la logistique dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le ministre Nguyen Chi Dung a proposé que les sciences, les technologies, l'éducation, la formation et le travail soient également des domaines potentiels dans lesquels les deux parties peuvent dynamiser leur coopération.

Il a exprimé son espoir que John Lee Ka-chiu se rendrait au Vietnam à un moment opportun pour étudier et promouvoir les investissements entre les deux parties.

Pour sa part, John Lee Ka-chiu s'est réjoui de la bonne volonté des deux parties de renforcer leur coopération, s'engageant à créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux parties coopèrent dans les domaines de la finance et de l'investissement.

Il a également déclaré qu'Hong Kong est prêt à investir dans des projets de développement d'infrastructures au Vietnam, et envisagerait d'augmenter le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route, ainsi que de renforcer les échanges des étudiants talentueux.

Dans le cadre de sa visite de travail, le ministre Nguyen Chi Dung a également eu des séances de travail avec de nombreuses entreprises de Hong Kong, notamment Sunwah, Swire Pacific, Jardine Matheson, Chow Tai Fook et Messe Frankfurt. Il a souligné les éléments positifs du Vietnam, tels qu'un environnement politique stable, des ressources humaines abondantes et un grand marché, appelant ainsi les investissements de Hong Kong dans la transition numérique, les hautes technologies, la finance verte et la logistique, entre autres. -VNA