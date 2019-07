Pretoria (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigée par Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, a affectué du 27 au 31 juillet une visite de travail en Afrique du Sud sur l’invitation du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, Pham Minh Chinh (à la cravate rouge), avec le président de l’ANC et président sud-africain Cyril Ramaphosa. Photo: VNA

Pendant son séjour en Afrique du Sud, Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le président de l’ANC et président du pays hôte, Cyril Ramaphosa, et le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP), Blade Nzimande, qui est également ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.

La délégation vietnamienne a également eu une séance de travail avec des représentants de l’Université d’Afrique du Sud et a rencontré la communauté vietnamienne et le personnel de l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

Les dirigeants sud-africains ont hautement apprécié la visite et ont loué le Vietnam pour son rôle et sa position dans la région et le monde.

Ils ont affirmé attacher de l’importance à la promotion de la solidarité et de l’amitié traditionnelles entre les deux pays par le biais des canaux des deux Partis et des deux Etats.

Ils ont également souhaité se rendre au Vietnam pour se renseigner sur les expériences du Vietnam en matière de construction et de développement nationaux, d’édification et de remodelage du Parti, de lutte contre la corruption et de formation de hauts officiels du Parti.

Les dirigeants sud-africains ont proposé de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de la défense et de la sécurité, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation, de l’énergie et des échanges populaires.

Ils ont également exprimé leurs points de vue sur le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques et sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



Pham Minh Chinh a proposé des orientations et des mesures pour renforcer les relations traditionnelles entre le PCV, l’ANC et le SACP, ainsi que le partenariat pour la coopération et le développement entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu d’intensifier l’échange de délégations et le partage d’informations et d’expériences en matière d’organisation, de gestion et de formation du personnel.

Elles se sont accordées pour organiser prochainement la 4e réunion du Comité du commerce Vietnam-Afrique du Sud à Hanoi, renforcer les mesures visant à consolider le cadre juridique de coopération bilatérale et créer des conditions favorables à la coopération dans les domaines de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture et de l’énergie, de la sécurité et de la défense.

Elles ont convenu que l’Afrique du Sud va créer les conditions optimales permettant aux Vietnamiens de vivre et de travailler sur son territoire, que les deux pays vont poursuivre leur coordination étroite et efficace lors de forums multilatéraux régionaux et internationaux, et se soutenir mutuellement dans le renforcement de leurs relations avec les partis politiques et les pays de leurs régions respectives. -VNA