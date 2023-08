L'entretien entre Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du PCV, chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV, et Rogelio Polanco Fuentes, secrétaire du CC du PCC, chef de son Département idéologique. Photo: VNA

La Havane (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du PCV, chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV, a effectué une visite de travail à Cuba.



Lors d'un entretien tenu avec Rogelio Polanco Fuentes, secrétaire du CC du Parti communiste de Cuba (PCC), chef de son Département idéologique, Nguyen Trong Nghia a affirmé les vues des deux Partis et des deux pays sur leur solidarité fraternelle, leur coopération intégrale et leur confiance mutuelle totale.



Il a exprimé son intérêt pour renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l'information et de la communication, de la lutte contre les infox dans le cyberespace, de la réponse au changement climatique, l’élévation du niveau de la mer et de l’idéologie.



Pour sa part, Rogelio Polanco Fuentes a souligné la nécessité de continuer à renforcer le partage d'expériences à travers des séminaires théoriques et l'échange de délégations d'experts.



Après l’entretien, Nguyen Trong Nghia et Rogelio Polanco Fuentes ont signé un accord de coopération pour promouvoir davantage l'amitié fraternelle et la solidarité spéciale entre la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV et le Département idéologique du CC du PCC.

Nguyen Trong Nghia et Rogelio Polanco Fuentes signent un accord de coopération . Photo: VNA



Le même jour, par délégation du président du Vietnam, Nguyen Trong Nghia a remis l'Ordre de l'Amitié de l'État du Vietnam à Rodrigo Malmierca Díaz, ministre cubain du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, en reconnaissance de ses contributions à la promotion de la coopération intégrale Vietnam-Cuba.



Auparavant, la délégation vietnamienne avait déposé des fleurs au monument commémoratif du héros cubain José Martí à La Havane.-VNA