Les chefs d'Etat-major généraux de l'Armée populaire du Vietnam Phan Van Giang (gauche) et du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires Alvaro Lopez Miera.

Hanoi (VNA) - Les chefs d'Etat-major généraux de l'Armée populaire du Vietnam et du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires ont souligné la coopération fructueuse en matière de défense entre les deux pays et ont convenu de renforcer leur partenariat, lors d’un entretien tenu à Hanoi le 16 septembre.

L’entretien a été présidé par le général Phan Van Giang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, chef de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense ; et le général Alvaro Lopez Miera, membre du Politburo, chef de l’État-major général et premier vice-ministre cubain des Forces armées révolutionnaires.

Les deux parties se sont félicitées de la croissance des relations entre les deux pays, notamment dans la défense, l’un des piliers des relations bilatérales.

Elles ont noté que les pays avaient efficacement mis en œuvre des activités de coopération sur la base des documents et accords signés dans le cadre du plan de coopération 2017-2019.

Alors que le Vietnam et Cuba se préparent à marquer le 60e anniversaire de la fondation de leurs relations diplomatiques bilatérales l’année prochaine, les responsables ont convenu de constituer un dossier sur les 60 années de relations de défense afin de sensibiliser les jeunes générations à l’amitié traditionnelle les deux nations.

Pour le moment, les deux parties vont continuer à promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération existants et à maintenir des visites mutuelles à tous les niveaux. Les responsables ont également exprimé leur volonté d’accueillir les délégations des uns et des autres lors des voyages pour les célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques en 2020.

En ce qui concerne la collaboration dans l'industrie de la défense, les deux parties ont convenu de collaborer étroitement dans la mise en œuvre de projets communs.

Le général Phan Van Giang a déclaré que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à coopérer avec Cuba dans des domaines tels que télécommunications et communications où le Vietnam maîtrise les technologies. Il a également demandé au ministère cubain des Forces armées révolutionnaires de faciliter l'investissement des entreprises vietnamiennes et du groupe de télécommunications Viettel, dirigés par l'armée, dans des infrastructures de télécommunications et dans d'autres domaines potentiels de Cuba.

En outre, le Vietnam continuera à envoyer du personnel suivre des cours de formation dans les domaines où cette nation des Caraïbes est forte, tels médecine et ingénierie militaires. Il est également prêt à recevoir du personnel cubain pour des formations en cryptographie, industrie de la défense…, a-t-il ajouté.

Après l’entretien, la délégation cubaine a rendu une visite de courtoisie au général Ngo Xuan Lich, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense du Vietnam. Elle a également rencontré le général Luong Cuong, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale et chef du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam. -VNA