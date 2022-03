Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense (droite) et l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo :ministère de la Défense

Hanoï (VNA) - Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense a reçu du 17 mars, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén venu le saluer à l'occasion de son nouveau mandat au Vietnam.

Le général Phan Van Giang a estimé que l'ambassadeur cubain aura un mandat réussi au Vietnam, contribuant à promouvoir les relations traditionnelles entre les Partis, les gouvernements, les États, les peuples et les armées des deux pays.

Selon le général Phan Van Giang, malgré des impacts de la pandémie de COVD-19, la relation de coopération en matière de défense entre les deux pays continue d’être consolidée et de s’épanouir. Les deux parties ont signé plusieurs documents importants dont le plus récent est le plan de coopération pour la période 2020-2022.

Dans les temps à venir, le ministère vietnamien de la Défense et le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement le contenu de la coopération sur la base de documents et d'accords signés, en se concentrant sur l'échange de délégations à tous les niveaux; l’achèvement du dossier sur les 60 ans d'histoire des relations de défense Vietnam-Cuba et la signature de nouveaux accords de coopération.

L’ambassadeur Orlando Nicolás Hernández Guillén a affirmé que dans son mandat, il ferait de son mieux pour contribuer à l'amitié traditionnelle particulière entre les deux pays, notament la relation dans la défense.- VNA