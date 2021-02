La directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En tant que membre responsable de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Vietnam soutient le système multilatéral ouvert, transparent et fondé sur le droit, dans lequel il apprécie le rôle central de l’OMC, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, lors d’un point presse périodique tenu le 25 février.

Elle a aussi précisé que Hanoï avait félicité Ngozi Okonjo-Iweala pour son élection au poste de directeur général de l'OMC. Grâce à ses expériences et à sa connaissance sur la finance et le commerce, la dirigeante assumera avec succès sa positions et contribuera activement au système commercial mondial.



Elle a également déclaré que le Vietnam se coordonnerait étroitement avec le nouveau chef et d'autres membres de l'OMC pour continuer à contribuer aux activités de cette organisation, en particulier à ses réformes.

A propos de l'avertissement de l'ambassade du Royaume-Uni sur Facebook sur l’augmentation des attaques contre des étrangers à Hanoï, Mme Hang a déclaré que le Département des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères avait pris contact avec la représentation diplomatique britannique à ce sujet.

Le ministère a également travaillé avec les autorités vietnamiennes pour vérifier les informations et résoudre les affaires mentionnées par l'ambassade britannique.



Le Vietnam attache de l'importance à la garantie de la sécurité et de l'ordre social tant pour les citoyens nationaux que pour les étrangers vivant et travaillant dans le pays, et dans ce sens, il détectera et appliquera des sanctions sévères contre les violations de la loi, a-t-elle affirmé. -VNA