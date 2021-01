Le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les investissements directs étrangers (IDE) en Asie. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les investissements directs étrangers (IDE) en Asie, en devançant la Chine et l'Inde, selon un rapport de l'Economist Intelligence Unit (EIU), cité par eurasiantimes.com le 14 janvier.



Le rapport suggère que les facteurs qui rendent le Vietnam meilleur que d’autres pays sont les incitations pour les entreprises internationales à créer des unités de fabrication de produits de hautes technologies, la main-d’oeuvre à bas prix et la prolifération des accords de libre-échange.



Ruchir Sharma, stratège des marchés émergents chez Morgan Stanley, affirme que les IDE du Vietnam représentent en moyenne plus de 6% du PIB, soit le taux le plus élevé de toutes les économies émergentes.



Selon le rapport, ce qui a fonctionné en faveur du Vietnam, ce sont les politiques en constante évolution en fonction de la demande du marché. Il souligne également que la stabilité sociopolitique et la structure de la population ont contribué à aider le marché vietnamien à gagner la confiance des investisseurs.



Le Vietnam a enregistré des IDE d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars entre janvier et avril 2020. Même au milieu de la pandémie, en septembre 2020, il a attiré 21,20 milliards de dollars, soit 81,1% par rapport à la même période l'année dernière, selon un rapport publié dans Vietnam Briefing.-VNA