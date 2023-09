Londres (VNA) - L'Office commercial du Vietnam au Royaume-Uni a organisé le 13 septembre un séminaire de promotion du commerce entre le Vietnam et le Royaume-Uni à l'ambassade du Vietnam à Londres, avec la participation de plus de 60 représentants d'entreprises vietnamiennes et internationales.

Lors du séminaire, le conseiller commercial du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Canh Cuong a mis en avant l'importance des activités de promotion du commerce et de mise en relation des entreprises des deux côtés. Soulignant l'énorme potentiel de coopération entre les deux pays, Nguyen Canh Cuong a émis son espoir que ce séminaire offrira aux entreprises des deux pays l'occasion de renforcer leurs liens, de trouver de nouveaux partenaires, d'échanger directement et de conclure des contrats.

Selon Le Hong Minh, directeur du Centre de promotion des investissements et du commerce, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) entré en vigueur depuis 2020 est devenu une passerelle favorisant l'intensification des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux dans une perspective de plus en plus équilibrée. Il a exprimé sa volonté de collaborer avec les autorités britanniques pour mettre en œuvre des mesures de soutien aux entreprises des deux côtés.

A cette occasion, les intervenants ont mis à jour les informations sur les réglementations relatives à l'importation de marchandises en provenance du Vietnam au Royaume-Uni, les changements récents dans les habitudes de consommation et les goûts des Britanniques, l'expérience en matière d'exportation vers le marché britannique et présenté le potentiel d'investissement au Royaume-Uni et au Vietnam.

Selon Ian Gibbons, PDG du Conseil d'affaires Royaume-Uni-ASEAN (UKABC) et ancien consul général du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville a suggéré aux entreprises vietnamiennes d'établir des liens à long terme avec les partenaires, de tirer pleinement parti des ressources des organisations britanniques au Vietnam ainsi qu'au Royaume-Uni, telles que la Chambre de commerce britannique à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, l'UKABC et la Chambre de commerce de l'Ouest de Londres. -VNA