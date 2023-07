À l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), mercredi soir, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec les Comités populaires des provinces de Bà Ria-Vung Tàu et de Điên Biên, a organisé un programme artistique spécial intitulé "Épopée éternelle".