Hanoi (VNA) – Le Vietnam est prêt à travailler avec le Canada pour renforcer leur partenariat intégral de manière efficace et pratique, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d’un entretien téléphonique, mercredi 23 mars, avec son homologue canadienne Melanie Joly.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue canadienne Melanie Joly. Photo : VNA

Il a exprimé sa joie devant le développement positif du partenariat intégral, ajoutant que les hauts dirigeants des deux pays ont maintenu le contact par courrier et par téléphone, et plus récemment, les deux Premiers ministres se sont rencontrés en marge de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Le commerce bilatéral a atteint plus de 6 milliards de dollars l’an dernier, en hausse de 19% en glissement annuel.

Un Protocole d’accord sur la création d’un Comité économique mixte (JEC) a été signé en janvier dernier, a poursuivi le chef de la diplomatie vietnamienne.

Les deux pays ont également intensifié leur coopération en matière d’éducation, avec la signature d’un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération et des échanges en matière d’éducation entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et les autorités de la Colombie-Britannique, la province la plus occidentale du Canada, en novembre 2021.

Alors que les deux pays travaillent à la célébration du 5e anniversaire du partenariat intégral (2017-2022) et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1973-2023), il a proposé de promouvoir des visites de haut niveau, de rétablir bientôt les mécanismes de dialogue bilatéral et de mieux utiliser les opportunités de coopération économique grâce à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Bui Thanh Son a appelé le Canada à soutenir davantage le Vietnam, à ouvrir ses portes aux marchandises et produits agricoles vietnamiens, notamment les fruits de saison et les produits aquatiques, et à renforcer la collaboration en matière de réponse aux changements climatiques, de transformation numérique, de finance verte, de croissance verte et durable, de formation du personnel et de questions régionales et internationales.

Le ministre vietnamien a également demandé la reconnaissance rapide par le Canada du passeport vaccinal du Vietnam, un soutien accru aux Vietnamiens et aux entreprises du pays et une aide aux étudiants vietnamiens qui reviennent au Canada pour étudier après le contrôle de la pandémie de Covid-19.

Pour sa part, Melanie Joly a déclaré que le Canada accorde de l’importance aux relations avec le Vietnam dans sa politique étrangère dans la région, et a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son soutien accordé au cours des dernières années.

Elle s’est engagée à travailler en étroite collaboration avec le ministère pour élaborer et mettre en œuvre des mesures pratiques en vue de la célébration des événements susmentionnés.

Les deux ministres se sont également échangés sur des questions régionales et internationales. Sur la question de l’Ukraine, Bui Thanh Son a réitéré la position constante du Vietnam selon laquelle les litiges et différends internationaux doivent être réglés par des mesures pacifiques conformément aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, en particulier ceux sur le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays, et la garantie sécurité pour les civils, y compris les Vietnamiens en Ukraine, d’évacuer des zones de combat.

Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont souligné l’importance du respect du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les ministres ont convenu de poursuivre la coopération étroite dans les enceintes multilatérales régionales et internationales telles que l’ONU, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Francophonie. –VNA