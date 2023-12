Phan Dinh Trac, chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV (droite), et le ministre vénézuélien de l'Agriculture productive et des Terres, Wilmar Castro Soteldo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Parti et l’Etat vietnamiens sont prêts à favoriser l’élargissement de la coopération avec le Venezuela dans l’agriculture, selon Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV.En recevant le 14 décembre Wilmar Castro Soteldo, membre du Conseil politique national du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) et ministre de l'Agriculture productive et des Terres, Phan Dinh Trac a apprécié la participation du Venezuela au Festival international du riz Vietnamien – Hau Giang 2023.Il a également apprécié la signature d’un accord de coopération dans la riziculture inondée par les ministres de l’Agriculture des deux pays.De son côté, le ministre Wilmar Castro Soteldo a hautement apprécié les contributions importantes du Vietnam, en tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de riz, à la garantie de la sécurité alimentaire mondiale, dans le contexte d’évolutions imprévisibles de la situation dans le monde.Il a affirmé que les résultats importants de sa visite au Vietnam créeraient un cadre juridique et une orientation pour la coopération bilatérale dans l’agriculture, le commerce, la transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques. Phan Dinh Trac a souligné la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam d’attacher toujours de l'importance aux relations de solidarité traditionnelles avec le PSUV et au partenariat intégral avec le Venezuela , dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.Wilmar Castro Soteldo a également proposé que les deux parties travaillent en étroite collaboration dans l’organisation d’activités en l’honneur du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Venezuela en 2024. -VNA