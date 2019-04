Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de la conférence “Rencontre Japon – Centre septentrional”. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Dans le cadre de la conférence “Rencontre Japon – Centre septentrional” à Nghe An, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu le 26 avril l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Umeda Kunio.



A cette occasion, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour leurs aides continues et significatives pour le Vietnam. Il a souhaité que la prochaine visite au Japon du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa participation au Sommet G20 soient couronnées de succès.



L’ambassadeur Umeda Kunio a indiqué qu’après la cérémonie d’ouverture de la conférence « Rencontre Japon – Centre septentrional », les organisations et entreprises japonaises participantes avaient travaillé avec six provinces du Centre septentrional du Vietnam afin de s’informer de leurs potentiels et avantages.



Soulignant que le gouvernement japonais encourage les PME à venir investir au Vietnam, il a émis le souhait que le gouvernement vietnamien les soutienne.



L’ambassadeur du Japon a également demandé au gouvernement vietnamien de traiter des problèmes surgissant dans certains projets, dont la ligne de métro No 1 à Ho Chi Minh-Ville et la centrale thermoélectrique Vung Ang 2.



Réaffirmant que le Japon est un partenaire stratégique important et fiable du Vietnam, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait toujours son attention au traitement des problèmes surgissant et à la promotion de son partenariat avec le Japon.



Il a souligné que les PME japonaises prêtes à participer à des chaînes de production avec des technologies modernes bénéficieraient de grands privilèges dans leur processus d’investissement au Vietnam. Il a également assuré que le gouvernement vietnamien était prêt à créer des conditions propices aux entreprises japonaises et aux projets bénéficiaires des aides publiques au développement japonais. -VNA