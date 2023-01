Hanoi (VNA) – L’ambassadeur australien au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a déclaré que les relations entre les deux pays continuaient de se renforcer et que le Vietnam était désormais considéré comme l’un des partenaires bilatéraux les plus importants de son pays.

L’ambassadeur australien au Vietnam, Andrew Goledzinowski (debout). Photo: Ambassade d’Australie au Vietnam



Des partenaires fiables avec un intérêt commun

Depuis l’établissement de relations diplomatiques en 1973, l’Australie et le Vietnam ont construit une relation solide et durable avec des intérêts divers et croissants.

Ces dernières années, la coopération bilatérale s’est rapidement développée dans divers domaines malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19.

Les relations économiques entre l’Australie et le Vietnam sont dynamiques et croissantes, ce qui a créé la base pour leur partenariat stratégique.

En 2022, l’Australie est devenue le 10e partenaire commercial du Vietnam et s’est engagée à promouvoir davantage les opportunités de commerce et d’investissement pour les deux pays.

La base du développement rapide de leurs relations est leur vision commune sur l’environnement stratégique régional.

L’Australie considère le Vietnam comme un partenaire partageant avec elle le même point de vue sur les questions de sécurité régionale.

Le Vietnam est aussi partenaire avec lequel l’Australie peut travailler en étroite collaboration pour construire une région ouverte, sûre et durable, a souligné Andrew Goledzinowski.

Les dirigeants australiens et vietnamiens échangent régulièrement leurs points de vue sur les questions stratégiques et de sécurité régionales et mondiales et sur la manière de coopération pour promouvoir une région sûre et résiliente.

Bien que la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense se soit développée rapidement ces dernières années, les deux pays pourront coopérer plus étroitement afin de relever les défis régionaux croissants, notamment le changement climatique, la cybersécurité et la sécurité maritime.

Alors que les deux pays se préparent à célébrer, cette année, le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, les perspectives des relations bilatérales sont extrêmement positives.

La récente déclaration du Premier ministre australien, Antony Albanese, et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, sur l’intention de porter les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique intégral (PSI) a montré l’importance croissante qu’ils s’accordent réciproquement.

Une fois signé, le PSI reflétera la nature stratégique et globale des relations entre les deux pays pour qu’ils continuent à renforcer leur coopération afin de tirer parti de nouvelles opportunités ainsi que de faire face à de nouveaux défis émergents.

Les domaines de coopération principaux

L’année 2018 a été une étape importante. Le partenariat stratégique a établi une structure fondamentale pour faire progresser les relations bilatérales et s’est concentré sur trois domaines prioritaires que sont la coopération économique, la défense et la sécurité et les connaissances et l’innovation.

La coopération économique a eu pour objectif de mettre en œuvre la Stratégie de renforcement de la coopération économique entre l’Australie et le Vietnam (EEES), qui a été convenue par les dirigeants des deux pays en décembre 2021 afin de faire apparaître l’Australie et le Vietnam dans la liste des 10 principaux partenaires commerciaux de l’un et de l’autre et de doubler les échanges commerciaux bilatéraux.

La stratégie a identifié les opportunités et les obstacles rencontrés lors de la poursuite de la croissance du commerce et de l’investissement et des activités de coopération, en vue d’élargir les relations bilatérales dans ce domaine.

Les deux pays ont fait de grands progrès dans leurs relations économiques dans le cadre de l’EEES, mais il reste encore un fort potentiel pour ouvrir de nouvelles opportunités afin de développer un partenariat économique hautement complémentaire entre les deux pays.

Concernant les relations en matière de défense et de sécurité, l’Australie et le Vietnam se sont engagés à la mise en œuvre d’une série d’actions pour protéger et promouvoir les intérêts communs dans un ordre fondé sur des règles et des normes internationales.

Ils ont continué d’échanger leurs points de vue et idées sur l’environnement stratégique régional et la coopération en matière de défense et de sécurité a été renforcée par de différents mécanismes de dialogue et l’augmentation des activités de défense bilatérales.

Ils ont également accru leur coopération au sein des mécanismes dirigés par l’ASEAN et d’autres forums, afin de promouvoir les résultats obtenus, permettant de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité de la région indopacifique.

Enfin, ils ont réussi à intensifier leur coopération en matière de connaissance et d’innovation afin de s’assurer qu’ils puissent saisir les opportunités grâce à la technologie de pointe et à l’innovation, ainsi que les futures opportunités numériques.

Les opportunités de coopération entre les deux pays dans l’agriculture

La perspective d’une coopération agricole et alimentaire entre l’Australie et le Vietnam ont de grands potentiels.

L’Australie a exporté vers le Vietnam pour 2,36 milliards australiens (environ 1,678 milliard de dollars américains) des produits alimentaires et des boissons au cours des 10 premiers mois de 2022, soit une hausse de 8,6 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de la même période, l’Australie a importé pour 928,4 millions de dollars australiens (environ 660,1 milliards de dollars américains) des aliments et des boissons du Vietnam, soit une hausse de 50,5 % par rapport à l’année précédente.

L’Australie a fourni au Vietnam des produits diversifiés et de haute qualité tels que des céréales, de la viande, des fruits de mer, des produits laitiers, du vin et des produits frais.

Le Vietnam a exporté vers l’Australie des fruits de mer, des noix de cajou, du café, du riz et des fruits.

La société australienne de SunRice a implanté une usine de transformation du riz dans la province vietnamienne de Dong Thap (au Sud), assurant l’approvisionnement en riz de ses marchés.

Les entreprises vietnamiennes sont également des investisseurs actifs en Australie. En 2020, TH Group, l’un des plus grands producteurs laitiers du Vietnam a investi 130 millions de dollars australiens (environ 92,4 millions de dollars américains) dans l’élevage bovin dans le nord de l’Australie.

An Vien Group s’est engagé à investir 18 millions de dollars australiens (environ 12,8 millions de dollars américains) dans l’élevage bovin dans le Territoire du Nord en 2016.

Il existe de nombreuses possibilités pour que l’Australie augmente ses exportations agricoles vers le Vietnam.

En 2021, le Vietnam a importé pour 28,23 milliards de dollars de nourriture et de boissons, mais sur ce total, seuls 2,11 milliards de dollars provenaient d’Australie.

Le fait que l’Australie a élargi son secteur agroalimentaire offre aux investisseurs vietnamiens des opportunités d’augmenter la production d’aliments et de fibres, ainsi que de développer des industries de transformation.

Le secteur australien des technologies agricoles avancées peut également soutenir le secteur agricole vietnamien avec de nouvelles technologies et innovations.

Projets de promotion de produits australiens au Vietnam

Le programme « Taste of Australia 2022 », un événement annuel honorant la nourriture et les boissons australiennes dans les grandes villes du Vietnam.

Il a fait ressortir le meilleur de la nourriture australienne. Grâce à ce programme, l’Australie a réusi à renforcer sa réputation internationale en tant que source sûre et durable d’aliments et de boissons de haute qualité.

Il veut diffuser des messages de qualité, d’abondance et de commodité des produits australiens agricoles, aquatiques, et autres actuellement présents au Vietnam tels que le bœuf, l’agneau, l’ormeau, la crevette, la langouste, et le vin.

Outre ce programme organisé par le biais de canaux traditionnels et en ligne en mai 2023, l’ambassade d’Australie et la Commission australienne du commerce et de l’investissement (AusTrade) tiendront un « Roadshow régional » pour mettre en relation les producteurs australiens de viande, vin, fruits de mer, produits laitiers et produits jardiniers et les chefs d’hôtels à Hoi An, Da Nang, Can Tho et Nha Trang ainsi qu’à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, « Taste the wonders of Australia » et « Fibre durable et la mode » (Sustainable Fiber & Fashion) et le Vietnam International Fashion Festival 2023, seront des programmes attractifs qui se dérouleront à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Australie et le Vietnam.

Le programme « Taste the wonders of Australia » aidera les Vietnamiens à découvrir les produits alimentaires et viticoles australiens de haute qualité. – NDEL/VNA