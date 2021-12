Hanoi (VNA) – Le Vietnam est le troisième producteur et exportateur mondial de cannelle, après l’Indonésie et la Chine.

La cannelle après avoir été pelée sera séchée. Photo: VNA

Selon le rapport de la FAO, la production totale de cannelle du Vietnam en 2019 a atteint 41.408 tonnes, soit 17% de la production mondiale. La demande augmente plus rapidement que la croissance de l’offre mondiale, estimée à 8-12%. Ce déséquilibre fait augmenter le prix de la cannelle, surtout depuis 2016. Avec une superficie de plus de 150.000 hectares, la culture de la cannelle est actuellement le moyen de subsistance de centaines de milliers de ménages de minorités ethniques dans les provinces reculées, contribuant au développement socio-économique de nombreuses localités.Selon le rapport de la FAO, la production totale de cannelle du Vietnam en 2019 a atteint 41.408 tonnes, soit 17% de la production mondiale. La demande augmente plus rapidement que la croissance de l’offre mondiale, estimée à 8-12%. Ce déséquilibre fait augmenter le prix de la cannelle, surtout depuis 2016.

Bui Chinh Nghia, directeur adjoint du Département général des forêts a affirmé: "Actuellement, la demande de cannelle augmente, la zone de culture s’étend fortement pour y répondre. Cependant, sans orientations opportunes, il y a un risque de faire face à un développement non durable."



Huynh Tien Dung, directeur de l’Initiative pour le commerce durable (IDH) au Vietnam a déclaré: "L’IDH s’est activement coordonnée avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les localités, les entreprises domestiques et étrangères dans le développement durable de certains filières agricoles vietnamiennes, notamment thé, poivre, café et produits aquatiques".



Récemment, de nombreuses entreprises nationales et internationales ont demandé à l’IDH d’ouvrir un programme supplémentaire pour soutenir la filière de la cannelle. Après avoir soigneusement évalué les besoins du marché mondial, les potentiels du Vietnam et les défis de la filière, "nous avons officiellement inclus la cannelle comme nouveau programme de soutien de l’IDH au Vietnam pour la période 2021-2030", a-t-il souligné. – CPV/VNA