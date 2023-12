Des touristes sud-coréens à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Séoul (VNA) - La République de Corée a accueilli en onze mois plus de 386.900 touristes vietnamiens, soit 74% du total à la même période de 2019 et 139,7% à la même période de 2022. Elle devrait attirer près de 420.000 touristes vietnamiens cette année, selon l'Organisation sud-coréenne du tourisme (KTO) au Vietnam.



Avec ce chiffre, le Vietnam se classe 5ème plus grand pourvoyeur de touristes en République de Corée et le premier parmi les pays d'Asie du Sud-Est en la matière.

Cette année, dans le but d'attirer 10 millions de touristes internationaux, le KTO met en œuvre de nombreuses activités pour diversifier son marché touristique.

Lee Jae Hoon remet prix aux partenaires vietnamiens. Photo : VNA



Lee Jae Hoon, représentant en chef de la KTO au Vietnam, a déclaré que le nombre de touristes sud-coréens au Vietnam devrait atteindre environ 3,6 millions cette année, faisant du pays le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam.

Le Vietnam reste toujours le principal marché du tourisme sud-coréen en Asie du Sud-Est, et l'amitié entre les deux pays se développe non seulement dans le tourisme mais aussi dans d'autres domaines tels que la culture, l'économie et la politique, a-t-il affirmé. -VNA