Les raisins Shine Muscat. Photo: Internet

Séoul (VNA) – Le Vietnam était devenu le plus grand marché d'importation de raisins de République de Corée en 2019, suivi de Chine, et Hong Kong (Chine), a annoncé le 13 février le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire.

L'an dernier, les exportations de raisins de République de Corée ont atteint 27,1 milliards de wons, soit environ 23 millions de dollars, en hausse de 64,2% par rapport à l'année précédente.

Les raisins Shine Muscat représentent la plus grande part des exportations, avec 72,4%, suivis les raisins Kyoho avec 13,8% et les raisins Campbell avec 13,3%.

Les exportations sud-coréennes de raisins vers le Vietnam l'année dernière ont augmenté de 34,8%. Le moment où le Vietnam importe le plus de raisins est le Nouvel An lunaire.

Parallèlement, les exportations sud-coréennes de fraises ont atteint l'an dernier 63,8 milliards de wons, soit environ 54 millions de dollars, en hausse de 14,7% par rapport à 2018.

Les exportations de fraises vers Hong Kong (Chine) et Singapour ont toutes atteint plus de 11,8 milliards de wons (plus de 10 millions dollars), respectivement ; et vers le Vietnam, 8,2 milliards de wons (environ 7 millions de dollars), soit une forte hausse de 90%.

Au Vietnam, les fraises sud-coréennes représentent 99,4% du total des fraises importées.-VNA