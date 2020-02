Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Iwamura Yasutsugu, directeur général de l'Aeon Mall Vietnam (Photo: VNA)



Hanoi, 28 février (VNA) - Le 28 février, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement était déterminé à continuer de mettre en œuvre des mesures énergiques visant à améliorer l'environnement des investissements, facilitant ainsi davantage les investisseurs étrangers, dont ceux du Japon.En recevant Iwamura Yasutsugu, directeur général de l'Aeon Mall Vietnam, le chef du gouvernement a réitéré que le Vietnam prenait pour acquis les succès des investisseurs étrangers.Le Vietnam espère étendre sa coopération avec le groupe Aeon, a souligné le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, exprimant son attente que le Vietnam puisse accélérer l'exportation directe de ses produits par le biais du groupe.Le leader a demandé au responsable japonais et au groupe de continuer à élargir les investissements et les affaires au Vietnam et à ouvrir davantage d'établissements dans les autres localités du pays. Il a également demandé à Aeon d'augmenter les revenus d'exportation du Vietnam pour dépasser ses 500 millions d’USD actuels.Pour sa part, le responsable japonais a remercié le Vietnam pour son soutien à l’opération du groupe dans le pays. La décision d'Aeon d'élargir ses investissements et ses activités au Vietnam est d'une grande importance, a-t-il déclaré, affirmant que le groupe renforcera encore ses opérations dans le futur.Il a également informé son hôte des projets d'investissement d'Aeon au Vietnam. D'ici 2025, le groupe exploitera 25 centres commerciaux au Vietnam avec un investissement combiné de 2 milliards d’USD, et il portera les revenus d'exportation du Vietnam à un milliard USD en 2025 par rapport aux 500 millions d’USD actuels, car le pays possède de nombreux produits adaptés à la réalisation de cet objectif, a ajouté le responsable. -VNA