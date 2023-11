Hanoi (VNA) - Le Vietnam s’apprête à participer à d’importantes initiatives lors de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), qui s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành.

S’adressant à la presse, le responsable a déclaré que la COP28 était l’une des réunions internationales les plus grandes et les plus importantes en 2023. Selon le comité organisateur, plus de 130 chefs d’État et de gouvernement, ainsi qu’environ 70.000 délégués de 197 pays, des organisations non gouvernementales, des entreprises, des groupes de jeunes et des parties concernées participeront à l’événement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh dirigera la délégation vietnamienne à la COP28. Dans le cadre de la conférence, le Sommet mondial sur l’action climatique aura lieu les 1er et 2 décembre, offrant un forum permettant aux pays de prendre des engagements et des actions nouveaux et plus forts en matière de contributions financières et technologiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris sur le climate, a-t-il noté.

Il a déclaré que le Vietnam est considéré comme très vulnérable au changement climatique et se classe au 21e rang mondial et au deuxième rang en Asie du Sud-Est en termes d’émissions de GES. Cependant, le pays a pris de nombreuses mesures concrètes pour réduire les émissions de GES et mener une transition énergétique juste.

L’expérience du pays en matière d’adaptation au changement climatique sera utile à d’autres, a-t-il poursuivi, ajoutant que ses efforts pour réduire les émissions de GES contribueraient également de manière substantielle aux efforts mondiaux à cet égard. La participation active et les actions du Vietnam contribueront considérablement au succès de la conférence et aux efforts mondiaux de réponse aux changements climatiques.

Avant la COP28, de nombreux pays ont exprimé leur espoir que le Vietnam se joindra aux initiatives lors de l’événement, et il devrait participer à des initiatives aussi importantes que l’Engagement mondial en matière de refroidissement et une initiative sur la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris.

Le Vietnam envisagera également de se joindre à d’autres initiatives comme celle sur l’efficacité énergétique mondiale et les énergies renouvelables ; la déclaration COP28 sur le climat et la santé ; le groupe de pays soutenant l’action climatique liée à la culture au sein de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; la déclaration sur l’agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l’action climatique ; et le partenariat pour les transitions justes et l’action climatique tenant compte du genre, selon le vice-ministre Lê Công Thành.

Il a déclaré que le point de vue du Vietnam lors de la conférence est que la réponse aux changements climatiques doit être menée sur la base des principes d’équité et de justice, d’une approche mondiale et basée sur tous les peuples, d’institutions globales, de politiques et de lois efficaces et efficientes, de la science, de la technologie, de l’innovation, maximisé la force interne et promu la coopération internationale. L’attention portée aux activités de réponse au changement climatique doit être aussi élevée que celle de réduction des émissions de GES.

Lors de la COP28, le Vietnam ne prendra pas de nouveaux engagements mais soulignera la nécessité de renforcer la solidarité mondiale, de parvenir à un consensus sur une nouvelle vision et un nouvel état d’esprit pour générer des avancées dans la mise en œuvre, et de faire preuve d’une nouvelle détermination à prendre des mesures drastiques et efficaces et à adopter des mesures globales, innovantes et des solutions mondiales créatives, tout en étant centrées sur les personnes et en ne laissant aucun pays, aucune communauté ou personne de côté.

Le Vietnam appellera également d’autres pays, organisations et entreprises à concrétiser sérieusement leurs engagements à travers des actions concrètes et pratiques. Les pays développés devraient prendre l’initiative et accroître leur aide aux pays en développement pour mener une transition énergétique juste en fournissant des financements, notamment une aide non remboursable, en transférant des technologies et en renforçant leurs capacités.

En outre, il est nécessaire de garantir l’équité et la justice climatiques, ce qui signifie garantir l’autosuffisance et la sécurité énergétiques nationales, promouvoir l’accès à une énergie propre à des prix raisonnables pour toutes les entreprises et toutes les personnes, ainsi que des emplois pour les travailleurs, stimuler le financement de l’adaptation, et bientôt mettre en place le Fonds pour les pertes et dommages sera opérationnel afin d’intensifier le soutien aux pays en développement pour faire face au changement climatique, a-t-il déclaré.

Lors de la COP28, le Vietnam présentera ses efforts de réponse aux changements climatiques. Il lancera également un plan de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la Déclaration politique sur l’établissement du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), une initiative visant à appeler les partenaires internationaux à coopérer et à aider le pays à réaliser ses engagements en matière de réponse aux changements climatiques et à investir dans des projets de transition énergétique pour assurer la transition verte et une économie circulaire et à faible émission de carbone, a noté le responsable.

Le Vietnam espère que la COP28 réalisera des progrès substantiels dans plusieurs domaines pour répondre aux changements climatiques, notamment en adoptant les lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris afin de fournir une base permettant aux pays de mettre en œuvre le mécanisme d’échange de crédits carbone et les contributions déterminées au niveau national.

Le pays espère également que les engagements pris seront réalisés à travers les politiques de développement de chaque pays et organisation, et régulièrement suivis et évalués, et qu’ils seront mis en œuvre sérieusement pour contribuer à la réponse aux changements climatiques dans le monde et consolider la confiance entre les pays, a-t-il encore indiqué. – VNA