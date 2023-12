L'ambassadeur L'ambassadeur vietnam ien en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, Duong Quoc Thanh. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Une série d'activités politiques et culturelles ont été organisées en 2023 pour marquer les relations diplomatiques entre le Vietnam, l'Argentine et l'Uruguay, a déclaré l'ambassadeur vietnamien en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, Duong Quoc Thanh.

Il a déclaré que les visites officielles en Argentine et en Uruguay du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue en avril dernier avaient contribué à promouvoir les relations étroites et la coopération efficace entre le Vietnam et les deux pays d'Amérique du Sud. En outre, juste après l’élection de Javier Milei à la présidence de l’Argentine, le président Vo Van Thuong lui a envoyé une lettre de félicitations dans laquelle il a exprimé son espoir de continuer à renforcer le partenariat intégral avec l’Argentine au cours du mandat de Javier Milei de 2023 à 2027.

Le diplomate vietnamien a déclaré que le président argentin Javier Milei continuerait à renforcer les liens avec le Vietnam dans les années à venir, alors que les partis politiques du pays ont souligné l'importance d'élargir le partenariat intégral avec le Vietnam qui a été établi en 2010.

Concernant les perspectives de coopération entre le Vietnam et l'Uruguay, Duong Quoc Thanh a précisé que lors de la visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue, le maire de la ville Montevideo s'était engagé à construire un espace culturel vietnamien sur une superficie de 500 mètres carrés, qui serait un symbole de la solidarité et de l'amitié entre les deux pays et les deux peuples.

Lors d'une récente rencontre avec le diplomate vietnamien, le ministre paraguayen des Affaires étrangères a affirmé qu'en tant que président par intérim du Marché commun du Sud (MERCOSUR) au premier semestre de 2024, le Paraguay accélérerait les négociations des accords de libre-échange (ALE) avec plusieurs pays asiatiques, dont le Vietnam.

En outre, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Paraguay, Luis Castiglioni, a annoncé son intention de diriger une délégation de responsables et d'entreprises paraguayens pour visiter le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est en mai 2024.

Il a souligné que 2024 serait un bon moment pour le Vietnam et le MERCOSUR d'entamer des négociations en vue de la signature d'un ALE. Cependant, il a déclaré que le Vietnam devrait prêter attention aux exigences des États membres du MERCOSUR en matière d'accès au marché sur la base des avantages mutuels, afin d'éliminer les goulots d'étranglement et de débloquer les opportunités dans les relations économiques avec cette région potentielle. -VNA