Des agents de santé testent des échantillons pour détecter un nouveau coronavirus SARS-CoV-2 (Photo: VNA)

Hanoi, 17 mai (VNA) - Le Vietnam n'a pas de nouveaux cas de COVID-19 à signaler le matin du 17 mai, le 31e jour consécutif où le pays est exempt d'infections au coronavirus dans la communauté, selon le comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle de COVID-19.Parmi les 318 patients confirmés, 178 sont revenus de l’étranger et mis en quarantaine à leur arrivée dans le pays.Parallèlement, 9 161 personnes sont actuellement en quarantaine, dont 302 dans les hôpitaux, 7 179 dans d'autres établissements et 1 680 à domicile.Jusqu'à 260 patients se sont rétablis de la maladie, et les autres sont traités dans huit établissements de santé au niveau central et provincial à travers le pays.Quatre de ceux qui sont encore sous traitement ont été testés négatifs pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, une fois et 12 autres négatifs au moins deux fois.Le patient N ° 91, un Britannique et également le cas le plus grave actuellement, est soigné à l'hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville. Il est toujours dans un état critique mais a montré une certaine amélioration. Il a testé négatif pour le SRAS-CoV-2 pendant cinq fois consécutives, a déclaré le sous-comité de traitement. -VNA