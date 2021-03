Hanoï (VNA) - Du 1er janvier au 15 février, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 2,76 milliards de dollars. Le commerce extérieur s’était chiffré à 74 milliards de dollars, dont 38,46 milliards d’exportations.

Selon le Département général des douanes, la première quinzaine de février, les exportations nationales étaient estimées à 9,94 milliards de dollars, en légère hausse de 2,5% en glissement annuel. Pendant ce même laps de temps, quatre groupes de marchandises ont rapporté un chiffre d'affaires de plus d’un milliard de dollars : téléphones et composants; ordinateurs, produits électroniques et composants; machines-outils, équipements et pièces de rechange ; et textile-habillement.



La première quinzaine de février, les importations ont diminué par rapport à la même période l'an dernier. Plus précisément, du 1er au 15 février, elles ont atteint 9,24 milliards de dollars, en baisse d'environ 500 millions de dollars.

Du 1er janvier au 15 février, les exportations ont rapporté 38,46 milliards de dollars, + 36,9% en un an, soit l’équivalent de plus de 10 milliards de dollars.



Pendant cette période, les importations ont augmenté de plus de 7 milliards de dollars en glissement annuel pour atteindre 35,7 milliards de dollars. -CPV/VNA