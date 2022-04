Hanoi (VNA) – Le Vietnam a comptabilisé vendredi 8 avril 39.334 nouveaux cas de Covid-19, dont un cas importé, a annoncé le ministère de la Santé.

Une agente de santé se prépare à administrer le vaccin anti-Covid-19 à une femme. Photo : VNA

La capitale Hanoi reste la localité la plus touchée en nombre de nouvelles contaminations (2.897), suivie par les provinces de Yên Bai (2.115) et Bac Giang (2.052), dans le Nord.Le 8 avril, la province de Bac Giang a ajouté 25.763 cas supplémentaires dans le système national de gestion du Covid-19.Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 10.135.789, se classant 12e sur 227 pays et territoires pour le nombre de contaminations.Le ministère de la Santé a également fait savoir que 60.609 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 8.455.675.Quant aux décès, il a annoncé 35 nouveaux décès recensés le même jour, portant le bilan total à 42.768 morts liés au Covid-19 au Vietnam.A ce jour, plus de 208,24 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées. – VNA