Hanoi (VNA) - Le Vietnam a comptabilisé 160.676 nouveaux cas de Covid-19, dont 15 cas importés, au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 jeudi 10 mars, a annoncé le ministère de la Santé.

Une séance d'oxygène hyperbare pour les syndromes post-Covid-19. Photo : VNA

La capitale Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de nouvelles contaminations (30.157), suivie par les provinces de Nghê An (11.141) et Phu Tho (5.891).

Le même jour, la province de Thanh Hoa a ajouté 30.000 cas, Vinh Phuc 21.182 cas et Binh Dinh 6.601 cas au bilan national de l’épidémie après avoir confirmé les informations pertinentes.

Les nouvelles infections ont porté le nombre total de cas confirmés dans le pays depuis l’apparition de l’épidémie à 5.260.495.

Toujours jeudi 10 mars, 53.151 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.908.365.

Le ministère a également fait état de 71 nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le nombre total de morts liés au Covid-19 à 41 157, soit un taux de mortalité de 0,8%. Entre-temps, 4.044 patients atteints du Covid-19 se trouvent en soins critiques.

A la fin du 9 mars, plus de 198,9 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées, dont plus de 43,24 millions de rappels et de troisièmes injections. Plus de 67,73 millions de personnes de 18 ans et plus de 8,29 millions d’enfants de 12 à 17 ans ont reçu deux doses. – VNA