Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le Vietnam domine l'Asie du Sud-Est en termes de croissance des salaires avec une augmentation de 5,1% attendue en 2020, selon un rapport d'ECA International, une organisation spécialisée dans la mobilité internationale.

Dans le même temps, la Thaïlande fait partie des cinq économies les plus importantes au monde à avoir connu une augmentation des salaires à mesure que la productivité augmente. Le pays devrait voir une augmentation réelle des salaires de 4,1% en 2020, contre 3,9% en 2019.

L'augmentation réelle moyenne des salaires à Singapour est estimée à 3% en 2020, contre 3,3% en 2019, ce qui est supérieur à la moyenne en Asie-Pacifique et plus du double de la hausse de 1,4% enregistrée à Hong Kong (Chine). L'Inde connaît à nouveau la plus forte augmentation des salaires en Asie, estimée à 5,4%.

L'augmentation moyenne des salaires en Asie-Pacifique est estimée à 3,2%. L'Inde a pris la première place, suivie du Vietnam, de l'Indonésie, du Cambodge, puis de la Thaïlande.

Les travailleurs vietnamiens et thaïlandais verront leur salaire augmenter à nouveau, car les salaires nominaux attendus par les employeurs resteront bien en deçà du faible taux d'inflation observé par ces pays en 2020, a jugé Lee Quane, directeur régional pour l'Asie de l’ECA International.

Lee a déclaré qu'il s'agissait d'une tendance à long terme pour ces deux pays, dans le contexte où la productivité continue de croître et que l'inflation est contrôlée.

Parmi les 20 économies qui enregistrent une croissance des salaires impressionnante, l’Asie reste en tête avec 13 pays et territoires, et occupe le top 5. -VNA