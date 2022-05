Bangkok (VNA) - Deux agences vietnamiennes ont été élues aux conseils exécutifs de l’Institut de statistique des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (SIAP) et du Centre pour la mécanisation agricole durable (CSAM) de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam assiste à la 78e session de la CESAP. Photo : VNA

Les deux organes élus sont l’Office général des statistiques (GSO) relevant du ministère du Plan et de l’investissement et l’Institut vietnamien de génie agricole et de technologie post-récolte (VIAEP) relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

L’élection s’inscrit dans le cadre de la 78e session de la CESAP qui se déroule du 23 au 27 mai à Bangkok, en Thaïlande.

Le Vietnam fait partie des trois premiers pays avec le plus de votes au CSAM et des cinq premiers pays avec le plus de votes au SIAP.

Le SIAP est une institution régionale de la CESAP, basé dans la ville de Chiba, au Japon. Il aide les pays en développement à développer leurs ressources humaines en formant des fonctionnaires/statisticiens non seulement des pays de la région Asie-Pacifique, mais aussi d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, et d’Europe. Il a été créé à Tokyo en 1970 à l’initiative du gouvernement japonais.

L’activité principale du SIAP est d’organiser des cours de formation statistique, de connecter et de coopérer avec les organisations internationales, les partenaires au développement et de diffuser des informations statistiques au service du développement socio-économique.

Le CSAM est une institution régionale de la CESAP, basé à Pékin, en Chine. S’appuyant sur les réalisations du Réseau régional pour les machines agricoles (RNAM) et du Centre des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique pour le génie et les machines agricoles (UNAPCAEM), le CSAM a démarré ses activités en 2012.

Le CSAM rend service aux 62 membres et membres associés de la CESAP. Il est guidé par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres objectifs de développement convenus au niveau international, ainsi que par les résolutions et mandats adoptés par la CESAP.

La vision de CSAM est de réaliser des gains de production, d’améliorer les moyens de subsistance en milieu rural et de réduire la pauvreté grâce à une mécanisation agricole durable pour une Asie-Pacifique plus résiliente, inclusive et durable.

Les conseils exécutifs du SIAP et du CSAM, composés de représentants du pays hôte et de huit autres membres élus par les membres de la CESAP. Ils tiennent leurs réunions au moins une fois par an et sont chargés d’évaluer la gouvernance, les activités financières et la mise en œuvre des programmes annuels et à long terme de ces deux organisations.

L’élection du GSO et du VIAEP au SIAP et au CSAM est considérée comme une bonne occasion pour le Vietnam d’intensifier sa coopération avec la région dans les domaines des statistiques et de la mécanisation agricole, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement national et à l’élévation de la position internationale du pays.

Cela montre également que les pays membres de la CESAP apprécient les contributions du Vietnam et attachent de l’importance au rôle et à la position du pays au sein de la CESAP.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam assiste à la 78e session de la CESAP à l’occasion du 75e anniversaire de la création de la CESAP (1947-2022) et des 45 ans de l’adhésion du Vietnam à l’Organisation des Nations unies (1977-2022) a clairement démontré l’engagement du Vietnam et son ferme soutien aux activités de la CESAP visant à promouvoir le développement durable dans la région. – VNA