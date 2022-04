Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam élabore deux scénarios de réponse au COVID-19 pour les temps à venir.

Selon le premier scénario, la virulence du variant dominant Omicron devrait diminuer progressivement, parallèlement au recul du nombre de cas graves et de décès.

Dans cette situation, on pourrait considérer le COVID-19 comme une « maladie endémique ». Les activités sociales pourraient revenir à la nouvelle normalité. On se concentrerait principalement sur les personnes à haut risque telles que les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents, a indiqué le professeur Phan Trong Lan, directeur du Département de médecine préventive du ministère de la Santé.

Pour le 2e scénario, de nouveaux variants du SARS-CoV-2 pourraient apparaître et réduire l'effet protecteur des vaccins, se propager plus fortement et augmenter le risque de maladie grave.

Pour faire face à cette situation, des mesures urgentes de réponse à l’épidémie seraient relancées. A ce jour, plusieurs « armes » pour lutter contre le COVID-19 sont disponibles telles que vaccins, médicaments de traitement… Cependant, il est nécessaire de suivre de près le développement de nouveaux médicaments de traitement, notamment des technologies de vaccins, a déclaré le professeur Phan Trong Lan.

Le vaccin demeure une arme stratégique, a-t-il souligné. Bien que l'épidémie soit maîtrisée, il existe de nombreux défis et le risque d'émergence de nouveaux variants qui pourraient réduire les effets des vaccins ou être résistants aux vaccins. -VNA