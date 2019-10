Nguyên Đac Vinh, député de la province de Nghê An. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Dans les couloirs de l’Assemblée nationale, ce lundi matin, des députés se sont dits très inquiets de la découverte de 39 corps parmi lesquels pourraient se trouver des ressortissants Vietnamiens, dans un camion au parc industriel de Waterglade, près de Londres.



Ils ont demandé aux services d’immigration de durcir les contrôles pour prévenir plus efficacement l’émigration clandestine.



Plusieurs familles de Nghê An et Hà Tinh craignent que leurs enfants ne se trouvent parmi les victimes. Les autorités de ces deux provinces du Centre ont mis en place des dispositifs pour permettre aux familles de s’informer sur leurs proches, a affirmé Nguyên Dac Vinh, député de Nghê An.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avait demandé aux ministères de la Sécurité publique et des Affaires étrangères de coopérer avec les autorités britanniques et belges afin d’identifier les victimes et de mener une enquête sur l’émigration illégale.-VOV/VNA