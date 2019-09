Les visiteurs à une exposition sur l'IA. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Hanoi et Hô Chi Minh-Ville occupent respectivement les 87e et 95e places de l'indice de perturbation de l'intelligence artificielle (IA) des villes dans le monde entier, publié le 26 septembre par le Forum américain Oliver Wyman.

Il s’agissait d’une étude mondiale menée par le Forum Oliver Wyman, qui a classé 105 villes du monde en termes de perturbation technologique et numérique générée par l’intelligence artificielle.

Les villes ont été classées en fonction de quatre critères clés: la qualité du plan de développement de l’IA de la ville (Vision); la capacité de la ville à exécuter des plans prévisionnels; la qualité des ressources humaines, de l'éducation et des infrastructures (base d'actifs); et l’orientation de développement.

Timocine Pervane, un expert du Forum Oliver Wyman, a déclaré qu'avec un taux de croissance élevé et un nombre croissant de travailleurs qualifiés, le Vietnam a de bonnes perspectives et qu'il est sur la bonne voie vers l'IA.

Il est important que le pays profite des chances apportées par l’Industrie 4.0 pour soutenir sa croissance, a-t-il ajouté.

Les 10 premières villes figurant dans ce classement sont Singapour, Londres (Royaume-Uni), New York et San Francisco (États-Unis), Paris (France), Stockholm (Suède), Amsterdam (Pays-Bas), Boston (États-Unis), Berlin (Allemagne) et Sydney (Australie).

Les villes européennes ont un avantage en termes de capacité à mettre en œuvre leurs plans, tandis que les villes des États-Unis et d'Asie connaissent les progrès les plus rapides pour rattraper les avancées de l’IA.

Cependant, l’indice a également précisé qu’aucune ville au monde n’était prête à faire face aux bouleversements qui se produiraient par l’IA.-VNA