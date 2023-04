Hanoi (VNA) – Selon le site web Vietnam-Briefing, le Vietnam peut devenir un acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement en terres rares. De nombreuses opportunités s’offrent ainsi aux investisseurs étrangers.

Photo d'illustration: AFP/VNA

Alors que le monde évolue vers un avenir énergétique vert, la diversification de l’approvisionnement en terres rares est nécessaire. Avec des progrès technologiques rapides, un environnement d’investissement favorable et le troisième fournisseur mondial de terres rares, le Vietnam devient une destination attrayante pour les investisseurs dans ce domaine.

Les réserves mondiales de terres rares ont été estimées à 120 millions de tonnes par l’United States Geological Survey, dont 20 millions de tonnes au Vietnam.

Les terres rares au Vietnam sont évaluées à environ 3.000 milliards de dollars et offrent d’importantes opportunités pour le développement économique national.

L’extraction de terres rares est concentrée dans le Nord-Ouest et le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), où se trouvent des groupes de terres rares légères. De nombreux gisements ont été découverts à Nam Xe, Dong Pao (Lai Chau), Muong Hum (Lao Cai), Yen Phu (Yen Bai), certains dispersés le long de la côte de Quang Ninh à Vung Tau.

En termes de mécanismes et de politiques, la résolution 10-NQ/TW en 2022 sur les orientations stratégiques de la géologie, des minéraux et de l’industrie minière à l’horizon 2030, avec vision à l’horizon 2045, montre clairement l’intérêt du gouvernement et l’importance de maintenir l’exploitation des terres rares. Cependant, les investissements dans la recherche et la coopération internationale pour promouvoir leur exploitation restent faibles.

En 2022, le Vietnam est le destinataire de 108 projets d’investissement direct étranger (IDE) dans l’industrie minière, avec un montant total de 4,9 milliards de dollars.

L’industrie minière du Vietnam est très diversifiée, dans laquelle les terres rares deviennent de plus en plus un élément important. En outre, le Vietnam bénéficie d’une position géographique favorable, accédant à des marchés clés de la région tels que la Chine, le Japon et la République de Corée.

Le gouvernement a identifié l’industrie minière comme une priorité de développement et a pris des mesures pour attirer les investissements étrangers telles qu’incitations fiscales, procédures simplifiées...

Les entreprises souhaitant investir dans l’industrie minière vietnamienne peuvent bénéficier d’un emplacement stratégique du pays en Asie du Sud-Est, d’importants investissements dans les infrastructures et d’une main-d’œuvre qualifiée à un coût compétitif. - CPV/VNA