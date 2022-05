Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai participe au Sommet annuel du Forum économique mondial de 2022 (WEF 2022), organisé du 22 au 26 mai à Davos, en Suisse. Il s’agit d’une activité diplomatique multilatérale importante du Vietnam en 2022, l’occasion de mettre en avant sa volonté de s’impliquer dans le règlement des défis mondiaux.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai (2e à gauche) à la session plénière sur le thème "Éviter une crise alimentaire mondiale", le 23 mai à Davos (Suisse). Photo : VNA



Le WEF 2022 réunit quelque 2.500 chefs d’État et de gouvernement, responsables d’institutions internationales, chefs d’entreprise et universitaires. Placée sous le thème «L’Histoire à un tournant: politiques gouvernementales et stratégies d’affaires», cette édition tente de trouver une solution pour les défis mondiaux les plus urgents, dont la crise sanitaire, le conflit en Ukraine, les chocs géopolitiques et le changement climatique.

La nouvelle stratégie de développement du Vietnam

Après deux ans d’interruption, en raison de la crise de Covid-19, le WEF 2022 rassemble un grand nombre de participants issus de domaines très variés. En dehors des dirigeants mondiaux et d’entreprises, une centaine de pionniers des nouvelles technologies et de l’innovation y sont également présents.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a profité de l’occasion pour leur présenter la nouvelle stratégie de développement socioéconomique, le plan de redressement touristique ainsi que les programmes de promotion commerciale et d’investissement du Vietnam.

Il a également annoncé les nouvelles priorités du Vietnam, qui veut désormais s’inscrire dans une démarche plus durable et inclusive, mettre en place de nouveaux leviers de croissance verts, accélérer la transition numérique et poursuivre les coopérations multilatérales. Il a également expliqué la vision du Vietnam sur la sécurité alimentaire et sur la perspective d’une ASEAN numérique.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai prend la parole lors d'une séance de travail avec les dirigeants d'un certain nombre de grands groupes à Davos. Photo: VNA

Pendant son séjour à Davos, Lê Minh Khai doit rencontrer le président du WEF, Borge Brende, pour aborder l’avenir du partenariat Vietnam-WEF et préparer la signature d’un accord de coopération officiel, lequel permettra de décider des programmes d’action concrets et de nouer les liens entre le Vietnam et le réseau des entreprises membres du WEF.

Le partenariat Vietnam-WEF

Initiée en 1989, la coopération entre le Vietnam et le WEF a facilité le contact entre notre pays et les plus grands groupes au monde. Cette relation a permis au Vietnam de concevoir des idées plus rénovatrices pour son propre parcours de développement et d’attirer un nombre de plus en plus important d’investisseurs étrangers. Depuis plus de trois décennies, le Vietnam n’a manqué aucun sommet du WEF à Davos ou en Asie de l’Est.

Le Vietnam a en effet collaboré avec le WEF dans l’organisation de trois de ses conférences régionales: la première, destinée à l’Asie de l’Est, a eu lieu à Hô Chi Minh-Ville en 2010, la seconde, consacrée à la région du Mékong, s’est déroulée à Hanoi en 2016, et la troisième conférence, portant sur l’ASEAN, s’est également tenue à Hanoï en 2018. Lors de ce WEF ASEAN 2018, le Vietnam a introduit à l’agenda les exigences de la quatrième révolution industrielle et différents sujets d’intérêt commun. Ses initiatives ont été largement saluées par les participants.

En octobre 2021, le Vietnam et le WEF ont organisé leur premier dialogue stratégique. Selon le WEF, il s’agissait de la version la plus réussie de tous les dialogues qu’il avait menés avec les États, au niveau de la composition des participants, de la pertinence des sujets de débats et de la qualité de l’organisation.

Cette fois-ci, à Davos, le Vietnam réitère sa volonté d’être un membre actif et responsable de la communauté internationale et une destination de premier choix pour les entreprises étrangères. – VOV/VNA