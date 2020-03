Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé lors d’une réunion, lundi 2 mars à Hanoi, de faire face proactivement à toute apparition de nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s’exprime lors de la réunion du Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus, le 2 mars à Hanoi. Photo : VNA

S’adressant au Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus, il a déclaré que le Vietnam a bien contrôlé la situation et aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée depuis le 13 février.Le dirigeant vietnamien a cependant indiqué que la victoire de la campagne d’ouverture est ainsi acquise mais la lutte n’en est pas pour autant achevée, soulignant la nécessité de ne pas relâcher la vigilance.L’épidémie qui s’approchait dimanche 1er mars des 3.000 morts pour plus de 87.500 cas dans une soixantaine de pays, restait concentrée en Chine qui a près de 80.000 cas pour 2.870 décès.Si la contagion a globalement diminué grâce à des mesures de quarantaine visant plus de 50 millions de personnes, d’autres pays deviennent à leur tour des sources de propagation du COVID-19, au premier rang desquels la République de Corée, l’Italie et l’Iran.L’Italie a enregistré près de 500 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus en 24 heures, ont annoncé dimanche 1er mars les autorités sanitaires. Le pays est devenu le principal épicentre de l’épidémie, au-delà même du continent européen.Selon le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, le Vietnam va suspendre l’exemption unilatérale de visas en faveur des citoyens italiens à partir de 0h du 3 mars 2020.Il a également demandé de déployer les mesures de quarantaine concentrée des citoyens vietnamiens revenant de la République de Corée, et de renforcer les mesures de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre le nouveau coronavirus.Depuis dimanche midi, les aéroports internationaux de Nôi Bài, à Hanoi, et de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont suspendu les vols passagers en provenance de la République de Corée.Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) fait savoir que seuls les aéroports de Vân Dôn et Cân Tho sont habilités à recevoir les vols de passagers au départ de la République de Corée. Les vols de fret peuvent atterrir à Nôi Bài et à Tân Son Nhât. – VNA