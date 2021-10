Hanoi (VNA) – Un séminaire s’est tenu jeudi 21 octobre pour publier le rapport national sur l’avancement de la mise en œuvre sur cinq ans des Objectifs de développement durable (ODD), au cours duquel des experts ont souligné que le Vietnam devrait s’efforcer d’atteindre les objectifs d’ici 2030.

Lê Viêt Anh, directeur du Département des sciences, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI), a déclaré que le pays atteindra probablement cinq des 17 ODD d’ici 2030.Ces cinq ODD sont l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, l’élimination de la faim, l’accès de tous à une éducation de qualité, la prise des mesures pour lutter contre les changements climatiques et la mise en œuvre du partenariat mondial pour le développement durable.Cependant, le Vietnam devra relever de multiples défis pour atteindre les ODD restants, en particulier l’établissement des modes de consommation et de production durable, et la conservation et l’exploitation durable des ressources marines aux fins du développement durable.La possibilité d’atteindre les ODD d’ici 2030 a été prévue sur la base de statistiques officielles collectées jusqu’à fin 2019, avant l’apparition de la pandémie de Covid-19. Compte tenu des impacts importants et négatifs de la pandémie sur le développement social et économique, elle pourrait saper ou même renverser les réalisations à ce jour et modifier toutes les prévisions, a-t-il noté.

Vue du séminaire, le 21 octobre à Hanoi. Photo : VNA

En tant que tel, a déclaré le responsable, le Vietnam devrait s’efforcer de transformer les défis en actions et en opportunités, et d’améliorer l’engagement des parties prenantes concernées pour maintenir les succès obtenus à ce jour et garantir la réalisation des ODD restants d’ici 2030.Michael Siegner, représentant résident de la Fondation Hanns Seidel au Vietnam, a déclaré que le pays avait fait des efforts pour réduire l’écart de développement et travailler à la réalisation des ODD d’ici 2030.Il a également progressé régulièrement dans le classement de l’Indice de développement durable, se classant à la 46e position sur 166 pays l’année dernière.Cependant, la pandémie de Covid-19 a causé plus d’obstacles à la réalisation des ODD, ralenti les progrès et aggravé les défis pour les objectifs, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam devait redoubler d’efforts au cours des 10 prochaines années afin de revenir sur piste pour atteindre les objectifs d’ici 2030.Le rapport national a été rédigé pour évaluer la mise en œuvre sur cinq ans des ODD au Vietnam et pour anticiper la possibilité d’atteindre les objectifs d’ici 2030. Il fournit une base aux ministères, secteurs et entités locales concernés pour définir leurs orientations d’action, ainsi que des contributions importantes pour que les partenaires de développement émettent des orientations stratégiques pour leur soutien à la réalisation des ODD par le Vietnam dans les temps à venir.La compilation du rapport a reçu des contributions des ministères et secteurs concernés, des organisations nationales et internationales et des agences des Nations Unies au Vietnam. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Fondation Hanns Seidel d’Allemagne ont apporté un soutien technique à ce processus. – VNA