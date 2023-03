Des représentants des entreprises singapouriennes visitent les stands. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam est en train de devenir un marché populaire dans lequel les entreprises singapouriennes sont intéressées à rechercher des opportunités pour promouvoir le commerce et l'investissement, ont estimé des experts lors d’une conférence sur les relations commerciales entre les deux pays tenue jeudi 9 mars à Hô Chi Minh-Ville.

S'adressant à l'événement, le président de la Chambre de commerce et d'industrie chinoise de Singapour (The Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry-SCCCI), Kho Choon Keng, a déclaré que Singapour et le Vietnam entretiennent des relations économiques étroites et à long terme, et que leur commerce bilatéral a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie, atteignant 31 milliards de dollars singapouriens (plus de 22,9 milliards de dollars américains) en 2022.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie chinoise de Singapour (The Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry-SCCCI), Kho Choon Keng. Photo: VNA



Singapour a toujours été parmi les plus grands investisseurs étrangers du Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré.

De nombreuses entreprises singapouriennes ont établi leurs bureaux ou recherchent activement des opportunités dans de nombreux domaines au Vietnam, notamment le développement des infrastructures, la production, le transport, la logistique, l'éducation, le tourisme, la finance et l'agriculture, a-t-il ajouté.

Outre le renforcement de la coopération dans les domaines existants, les deux pays peuvent également étendre leur coopération dans de nouveaux domaines, tels que la durabilité, l'économie verte et l'économie numérique, a noté M. Kho Choon Keng.

Selon Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), Singapour est le deuxième pays parmi 140 pays et territoires à investir au Vietnam avec un capital social total de 71,85 milliards de dollars. Singapour reste le plus grand investisseur étranger àHô Chi Minh-Ville avec plus de 1.677 projets d'une valeur de près de 14,02 milliards de dollars, a-t-elle ajouté.

Actuellement, le Vietnam, avec ses avantages de stabilité politique, d'environnement d'investissement transparent et attrayant, de croissance économique positive, ainsi que d'une main-d'œuvre qualifiée et travailleuse... conserve son avantage pour attirer les investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs de Singapour.

Notamment, Hô Chi Minh-Ville devient de plus en plus attrayante pour les investisseurs étrangers grâce au système d'infrastructure synchrone, qui facilite la connexion commerciale entre les zones nationales et internationales, a ajouté Cao Thi Phi Vân. -VNA